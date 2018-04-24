〈樂退方程式〉如何達成千萬退休金目標 專家建議理財三步驟

台灣今 (2018) 年正式邁入高齡社會，隨著現代人越來越長壽，民眾的退休生活有很高的機率超過 30 年，因此，專家建議，應該擬定一套適合自己的長期退休規劃，確保退休後的資金可因應生活所需，其中可遵循開始投資行動、動態調整投資組合以及多元配置等理財三步驟。



摩根投信執行董事劉玲君表示，儲備退休金並非難事，擁有快樂第二人生的第一步，就是及早開始準備，透過穩健的投資方式與標的。例如以多重資產策略基金為核心持股，透過基金廣納全球各式股債資產，多元布局，同時掌握收益與資本利得契機，在時間與複利累積下，一步步達成退休資金準備目標。

劉玲君認為，只要把握盡早培養理財習慣，且不中斷做穩健投資，民眾也能成為退休快樂族。而若不知到從何著手，建議第一步「現在開始投資」，只要長時間且適度承擔風險，選擇比現金報酬率更高的投資標的，即使投資金額不多，也能達成目標。

第二步是動態調整投資組合，劉玲君說明，不同人生階段的退休理財計畫，應該視年齡與投資風險承受度來作調整，以達到最高效益，例如年輕時能積極點，到了成家立業階段可適度降低風險，屆齡退休時則採取較為保守的態度。

最後一步則是多元配置，劉玲君建議，退休理財如同馬拉松，不宜追求短線高度風險，以股債兼具的多元配置做核心投資，長期下來同樣能獲得穩定的報酬，達成好命退休的目標。