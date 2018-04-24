〈報稅看這裡〉海外所得多少金額不課稅？稅額計算公式教你輕鬆估算

報稅月進入倒數，投資人開始詢問海外所得的報稅問題，富邦證券提醒，投資人對稅法應有完整了解，清楚稅額計算公式，可讓你輕鬆估算稅額。

投資人近期開始詢問海外所得報稅問題，是不是海外所得 670 萬元以下就不用申報？一戶領取身故保險金 4000 萬元 (3330 萬元 + 670 萬元) 是否就不會課到最低稅負？坊間這樣的解讀甚多，富邦證券指出，此說法太簡化，因為會有這麼多海外所得或高額保單的家庭，通常也會有國內所得，甚至領取特定保險給付年度，同時也有海外所得，以致推算可增加的海外所得或特定保險金額，常常不是「足額」。

富邦證券專家團隊協理陳秋蘭表示，最低稅負課徵概念是以「一般所得稅額」及「基本稅額」二者做比較。「一般所得稅額」，是所得淨額依適用稅率計算出的應納稅額，減除投資抵減稅額後的餘額，白話來說，「一般所得稅額」就是原本就要繳的稅。

如果「一般所得稅額」≧「基本稅額」，那表示原本繳的稅夠了，不會因為最低稅負計算而應多繳稅；反過來，若「基本稅額」較高，表示原來繳的不夠，還要連同「基本稅額」大於「一般所得稅額」的部分一併繳納，所以結論是：「一般所得稅額」及「基本稅額」二者取其高者繳納。

陳秋蘭表示，「基本稅額」的算法稍微複雜了些，是以所得淨額，加計五大項稅基之金額的合計數，減除 670 萬元後，乘上 20% 稅率後即得出。

此五大項稅基分別為：

1. 海外所得：一申報戶未達 100 萬元者，免予計入；100 萬元以上者，全數計入。

2. 特定保險給付：95.1.1 起訂立受益人與要保人非屬同一人的人壽保險及年金保險，受益人受領的保險給付。但死亡給付每一申報戶全年合計數在新臺幣 3330 萬元以下部分，免予計入。

3. 私募證券投資信託基金的受益憑證之交易所得。

4. 非現金捐贈金額。

5. 法律新增的優惠。



陳秋蘭表示，其中，最引人關注的項目莫過第一項之海外所得及第二項的特定保險給付。這二項的產生，是否會讓「基本稅額」一舉躍過「一般所得稅額」，以及此臨界點，是否可能透過公式反推模擬得知。

陳秋蘭表示，所謂臨界點，就是「一般所得稅額」等於「基本稅額」，意即納稅人不會因為最低稅負而多繳稅。計算上，先估算出大家比較熟悉的「一般所得稅額」(原本應繳的稅)，而為求出平衡，「基本稅額」必須等於「一般所得稅額」，此時便可以該金額反推可容許的五大項金額。

算法是以基本稅額倒除 20% 稅率，加回 670 萬元，記得要減除所得淨額，即得出一個額度，也就是可容許的五大項金額。當五大項金額在此額度內，「基本稅額」就不會超過「一般所得稅額」。

富邦證券提醒，有關海外所得的計算及特定保險給付計入的規定，尚有一些細節，有相關規劃者，仍應深入瞭解。理財不忘理稅，瞭解稅額計算公式，便能判斷理財的稅負成本。