【大行報告】德銀下調騰訊(00700-HK)目标價至481元

德銀將騰訊(00700-HK)今年電腦遊戲的增長預測由12%下調至7%，但并不認為該業務今年將轉為負增長。認為除非《穿越火線》及《英雄聯盟》均在今年開始按年下跌超過10%，否則相信7%的增長可反映騰訊今年在電腦遊戲業務可實際達到的水平。

該行還下調騰訊今年線上遊戲收入及廣告收入的預測，2018年至2021年非國際公認會計準則(non-GAAP)每股收益下調3%至11%。此外，又將集團股份目标價由496元降至481元，評級「買入」。

報告還提到，騰訊的互動娛樂團隊早前展示其今年的産品線，對比去年，集團有更多數量的遊戲即將發布；更多自主開發的遊戲；針對遊戲用戶擴展更廣泛及多元化的類型；以及有更廣的合作夥伴。而産品線大部分是屬于手機方面，但《堡壘之夜》的電腦版亦獲得确認。該行相信，集團今年年中強勁的産品線，有助對下半年的前景向好建立額外信心，若騰訊自主開發團隊可取得新的成功，其毛利亦可改善。

截至發稿，騰訊股價升1.22%，報398.8元，成交819.44萬股，涉資32.51億元。

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