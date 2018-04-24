12家獨角獸企業投資落戶天津開發區發展

新華社4月24日消息，記者日前從天津開發區管委會獲悉，截至目前，落戶該區的獨角獸企業數量已達12家，涵蓋滴滴出行、途家網、愛奇藝等一批企業。

天津開發區是我國首批國家級開發區，也是開發開放的濱海新區的組成部分之一。獨角獸公司一般指投資界對于10億美元以上估值，并且創辦時間相對較短的公司的稱呼。

最近，國内最大的“互聯網+公路物流”企業——貨車幫，與天津開發區簽署戰略合作協議。雙方攜手後，將在該區啓動貨運無人駕駛試點。這也意味着又一家獨角獸企業的落地。

“天津開發區對新經濟新模式所持的包容開放態度，提供的高效創新式服務，讓我們對合作發展充滿信心。”貨車幫CEO羅鵬說，未來貨車幫“無車承運”這一物流新模式業務板塊將落地開發區運營，同時將在這裡打造智慧物流園，為龐大的卡車司機群體提供“一站式”服務。

天津開發區相關負責人表示，獨角獸企業紛紛落地，與該區在促進新經濟發展上不斷“加碼”密不可分。目前，天津市首個以獨角獸企業孵化和培育為主的新經濟産業載體——獨角獸大廈正在建設中。它將突破現有服務體制機制，針對成長迅速、規模較大的獨角獸企業特點，提供定制化、高效化服務。

此外，天津開發區還出台了針對新經濟的專項政策，從辦公用房、經營扶持、投資收益及人才獎勵等多方面給予大力度鼓勵和支持，尤其針對發展迅速的新經濟企業給予專項獎勵。

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