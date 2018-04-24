七部門：對投資額等值3億美元以上對外投資重點督查

據商務部網站消息，商務部、人民銀行、國資委、銀監會、證監會、保監會、外匯局七部門下發關于印發《對外投資備案(核準) 報告暫行辦法》(以下簡稱“《辦法》”)的通知。《辦法》要求，對對外投資進行監督管理，中方投資額等值3億美元(含3億美元)以上的對外投資將被重點監督。

《辦法》要求，境内投資主體應按照“凡備案(核準)必報”的原則向為其辦理備案(核準)手續的相關主管部門定期報送對外投資關鍵環節信息。報送的信息包括但不限于以下信息：根據《對外直接投資統計制度》規定應填報的月度、年度信息;對外投資并購前期事項;對外投資在建項目進展情況;對外投資存在主要問題以及遵守當地法律法規、保護資源環境、保障員工合法權益、履行社會責任、安全保護制度落實情況等。

《辦法》稱，境内投資主體對外投資出現重大不利事件或突發安全事件時，按“一事一報”原則及時向相關主管部門報送，相關主管部門將情況通報商務部。相關主管部門應按照本部門職責和分工，充分利用商務部匯總收集的信息，動態跟蹤研判對外投資領域涉及國民經濟運行、國家利益、行為規範、安全保護、匯率、外匯儲備、跨境資本流動等問題和風險，按輕重緩急發出提示預警，引導企業加強風險管理、促進對外投資健康發展。

《辦法》提出，鼓勵相關主管部門運用電子政務手段實行對外投資網上備案(核準)管理，提高辦事效率，提供優質服務。

《辦法》要求，相關主管部門應對所負責的對外投資進行監督管理，對以下對外投資情形進行重點督查：

(一)中方投資額等值3億美元(含3億美元)以上的對外投資;

(二)敏感國别(地區)、敏感行業的對外投資;

(三)出現重大經營虧損的對外投資;

(四)出現重大安全事故及群體性事件的對外投資;

(五)存在嚴重違規行為的對外投資;

(六)其他情形的重大對外投資。

來源：中國新聞網

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