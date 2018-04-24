匯率機制與台灣競爭力

沈委員與林董事長的堅持，我都很敬佩，我對台幣升與貶，沒有太多的成見，但我覺得一個國家的幣值代表了這個國家的未來和經濟實力，30年前，邱永漢先生一再對我耳提面命的就是：投資一定要在匯率升值的國家！台幣升值會影響到出口商的競爭力，因為台幣升了，出口商賺進來的美元換成台幣會變少，但進口商可以以較少的台幣換來更多商品，因此，貨幣升與貶，站在出口與進口的立場，兩方看法一定不會一樣。而此時主管匯率政策的央行，如何為市場找到最靈活及有競爭力的匯率機制，這是央行總裁的責任。
台幣從33.838升到29.035，台幣升了4.803元，這個幅度不可說不大，我一直密切注意台幣升值這麼多，台灣的出口，上市公司業績到底會不會反轉向下？到目前為止，所有的數字都很強勁，這也代表台灣在台幣強升的這兩年，基本面表現出色，因此，台幣回到30元以上的機率不大。
二是在這段期間，亞洲其他國家，像韓元，馬幣，星幣及人民幣都有相當的升值，但是股市大漲的印尼及菲律賓，幣值貶值嚴重，最近菲律賓股市大跌超過一成，看起來資金外流嚴重，披索站在52.55，幾乎回到1998年亞洲金融風暴時的位置，這代表菲律賓潛在問題不容掉以輕心。
這兩年台灣經濟基本面比大家想像還有韌性，很多企業轉型與升級都收到好的效益，趁著這個機會，央行可以放寬台幣波動區間，讓台幣可以更有效率反應台灣經濟的競爭力，企業也要努力升級，千萬別停留在吃奶嘴的時代。
『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』