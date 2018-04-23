南韓失業率升至8年新高 部分人士批評基本薪資升太快

南韓總統文在寅雖然信誓旦旦要成為「就業總統」，實情卻離他的目標愈來愈遠。儘管政府力圖振作，但南韓失業率仍然上升。

據《彭博》報導，南韓 3 月失業率躍升至 2010 年來新高，許多人批評，文在寅將最低薪資大幅提高，造成他上任不到 1 年，就將面臨經濟的難關。

文在寅是南韓 10 年來首位自由派總統，在選民不滿不平等擴大與收入停滯下，他承諾追求社會正義與「收入主導型」增長，強調要創造數十萬個公共部門的就業機會，資助中小企業招聘，為求職者提供直接協助。

南韓政府現在正力促第二次額外預算，用來創造就業機會，預計新增 3.9 兆韓元（37 億美元），但反對黨國會保守陣營全力抵制。保守黨認為，6 月全國地區選舉將至，這是討好選民的「民粹主義」政策。

南韓 3 月失業率攀高 (圖表取自彭博)

一些經濟學家認為，南韓自 1 月起將基本薪資上調 16%，帶來失業率上升，增加這類預算無法帶來太多幫助。

首爾大學教授 Yun Chang-hyun 表示，如果就業形勢依然疲軟，對文在寅經濟政策有效性的批評將增加，特別是最低薪資大漲，是近期就業數據疲軟的主因，因為這個增幅約是全年通膨的 10 倍。

財政部長 Kim Dong-yeon 不同意這一點，他強調，失業增加來自造船及汽車業的裁員，此外，中國依舊禁止組團遊韓的套裝行程，造成觀光業的低迷。

南韓央行最近下調 2018 年的就業成長預期至 26 萬，較 2017 年的成長低了 20%，政府的預測仍為 32 萬。

LG 經濟研究所研究員 Lee Geun-tae 認為，今年全年就業成長將持續疲軟。他表示，去年房產熱潮帶來建築工人增加，但已至頂峰，在貿易緊張等議題下，今年經濟成長也將減弱。去年南韓經濟成長為 3.1%，LG 預測今年下滑至 2.8%。