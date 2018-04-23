世界銀行增資成功 金庸：給予中國的貸款將減少

世界銀行週六（21 日）的股東國家們批准了 130 億美元的實收資本增加，提高了中國的股份外，也實施貸款改革，提高包括中國在內的中高收入國家的借貸成本。

世界銀行表示，該計劃將允許 2019 財務年的總貸款金額從去年約 590 億美元提高到大約 800 億美元，預計到 2030 年每年的平均貸款額度為 1000 億美元。

世界銀行總裁金庸（Jim Yong Kim）在華盛頓的國際貨幣基金組織 IMF 和世界銀行春季會議期間告訴記者，「我們世界銀行集團的貸款能力已翻了一倍，這代表相當大的信任及期望」。

據了解，原本資金增加被美國總統川普政府所抵制，但最後還是會在世界銀行的主要接待機構，國際復興開發銀行（International Bank for Reconstruction and Development，IBRD），增加 75 億美元的實收資本。

此外，世界銀行的商業條款貸款機構，國際金融公司（International Finance Corp，IFC）將獲得 55 億美元的實收資本，IBRD 也將獲得 526 億美元的可贖回（callable）資本。

這次會議的其中重點，就是 IBRD 將對中高收入國實行較高的借貸利率，以防止過度借貸。IBRD 之前對所有借款國給予相似的利率，美國財政部官員抱怨說，對中國和其他更大的新興市場貸款過多。

美國財政部長梅努欽 Steven Mnuchin 週六也表示，支持改革措施（提高中高收入國利率），也因此支持資金上調。世界銀行上一次增資是在 2010 年。

在維護組織及個人權益時金庸提道，目前的加息帶有成本控制和薪金限制，這將使世界銀行的薪資「低於平均水平」。《世界銀行》報導，金庸個人年薪為 85270 美元（2013 年），雖然有不等的稅金折抵，但確實較國際銀行總裁低。

同時，金庸補充，新協議沒有針對中國而減少貸款的具體內容，但他表示預計給予中國的貸款將逐漸減少。

2015 年中國成立了亞洲基礎設施投資銀行（AIIB），向發展中國家提供大量貸款。

新協議將使中國在 IBRD 的股份從 4.68% 提高到 6.01%，而美國的份額將從 16.89% 微降至 16.77%。華盛頓將仍然對 IBRD 及 IFC 的決定保持否決權。各國將有 8 年的時間來支付增資。

美國的款項須經國會批准。