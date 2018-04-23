「三＋H」開啟 神州優車11企業或成首批登港三板公司

港交所與全國股轉公司上周六 (22 日) 正式簽署合作諒解備忘錄，新三板企業登陸 H 股的序幕正式開啟。今人矚目的是，以神州優車 (838006-CN) 為表的 11 家新三板公司受邀出席簽約儀式，引發首批赴港上市的新三板公司聯想。

香港《文匯報》報導，根據備忘錄，新三板對掛牌公司申請到港交所發行股票和上市不設前置審查程序及特別條件。新三板掛牌公司可以到境外發行股票並在香港上市，無須在新三板終止掛牌。掛牌公司可以結合自身業務發展規劃，充分利用境內外兩個市場進行資本運作，實現與境外資本的對接。雙方可以多種方式開展人員交流合作。

不過，掛牌公司發行 H 股須遵守《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》及中國證監會相關規定。掛牌公司在籌劃申請發行 H 股期間應當履行信息保密義務，原則上無須申請暫停轉讓。

這次受邀出席簽約儀式的 11 家新三板公司包括：神州優車、中投保 (834777-CN)、君實生物 (833330-CN)、天士行銷、山水股份、百合網 (834214-CN)、新片場 (834630-CN)、成大生物 (831550-CN)、中青博聯 (837784-CN)、中國康富 (833499-CN) 及原子高科 (430005-CN)。

排名首位的神州優車是新三板市場新經濟的代表，市值 450 億元 (人民幣，下同)，是目前新三板市值最高的公司。

創新藥公司君實生物市值超 144 億元。CDE 2 月 8 日公告 PD-1 具體申報要求後，國內第一個申報上市的 PD-1 單抗獲官方正式受理。4 月 16 日以來，君實生物股價由 21.94 元漲至 24.08 元。香港也在加快生物科技類公司上市的諮詢進程，浪潮不可阻擋。

中投保由中國投融資擔保有限公司整體變更而成，主要從事擔保業務。控股股東為國家開發投資集團有限公司。成立於 1993 年的中投保，無論從公司歷史、股東情況、業務情況，一直是擔保業的大哥。

對此，新浪財經引述中科沃土基金董事長朱為繹表示，在試點初期，「三＋H」兩地掛牌的政策對暫時無法 A 股上市的成大生物等上市公司控股子公司以及虧損的互聯網公司、生物醫藥公司來說，具有積極意義。

為了吸引大陸優秀企業赴港上市，港交所也在出台各項措施，其中包括修改關於新興、創新產業公司的上市規則。最重要的是，港股區別於 A 股，不設盈利能力方面的硬性要求，對尚未盈利的成長型公司具有較強的吸引力。

無論從規模還是商業模式上看，神州優車等公司都符合港交所想招攬的大陸企業標準。對於這類企業，香港市場給出的估值水準並不低。一旦拿到 H 股發行批復，成功上市融資也應是順理成章的事。

值得注意的是，上述 11 家新三板公司也不乏規模較小、市值較低的公司，市場人士指出，「公司越大，去香港議價的能力會越強，投資者也會越喜歡」，市值 40 億港元以下的公司，大型基金都不太會關注。

發行規模 1 億美元以上叫中型股本，才會到吸引大的基金，低於這個線，就會很困難。如果預計發行規模為 1 億美元，按照 25% 發行，就是 4 億美元市值，接近 30 億人民幣。

東北證券首席研究員付立春也指出，「三＋H」上市的企業一類是港交所重大改革特別歡迎的新增的企業，主要是生物科技企業，另一類是按照現行的標準港交所的標準，符合港交所 IPO 條件的企業。

他認為，對這 2 類企業而言，「三＋H」上市會產生聚集效應，在活躍度、成交量、成交價格等方面，會有比較高的溢價。