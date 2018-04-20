「新三板＋H股」傳將出爐 21日簽備忘錄 生技或先發

「新三板＋H 股」傳即將出爐，全國股轉系統將與港交所於本周六 (21 日) 簽署合作諒解備忘錄，試點企業或在 4 家以內。

新三板 + H 股，指的是新三板轉 H 股試點，符合一定條件的企業，將可在新三板和港交所同時掛牌上市。

大陸劵商指出，新政策有助防止新三板優質股流向港股。港交所回應《星島日報》查詢時指出，周六簽署的合作，主要在加強信息互換、監管協調及投資者教育等方面。至於會否防止新三板股份流向港股，港交所重申，若新三板公司 (或準新三板公司) 已符合香港上市資格，也可申請上 H 股。

不過，券商指出，由於 AH 股存在溢價的情況，H 股部分還需要承受匯率的風險。新三板與 H 股結合能緩解部分公司流動性不足的問題，對能得到國際資金認可的優質公司更有利發展。劵商期望，最好能引入同股不同權，以及類似滬港通、深港通的三港通試點等一系列舉措。

市場人士預期，生物科技公司有望優先採用這個新模式。

分析指出，現階段加快「新三板＋H 股」發展，與港交所的上市制度諮詢有關，因為新三板市場已有一批優質生物醫藥企業，新安排可避免部分優質的新三板公司申請除牌，改往香港上市。但港交所認為，目前的渠道已容許「新三板＋H 股」來港上市。

東方日報引述香港市場人士表示，新三板企業質素參差，擔心質素一般的內地企業就來港上市，但優質大型內地公司就回大陸或以中國存託證券 (CDR) 方式上市，影響香港市場質素。

《經濟日報》報導，截至目前，尚未有在兩地掛牌的新三板企業出現。此前，新三板掛牌公司淩志環保曾做過嘗試。2015 年 7 月公司公告稱，擬發行 H 股並且在香港聯交所掛牌上市。但最終在同年 9 月，此一計畫便擱置。

今年 1 月，全國股轉系統公司業務部總監孫立在第二屆中國新三板發展論壇上表示，2018 年將推動對外開放和合作，實現掛牌公司在新三板和境外交易所兩地同時掛牌上市。