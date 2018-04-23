阿里“AI+車”落地 奔馳、奧迪、沃爾沃等成首批用戶

4月23日，阿里巴巴人工智能實驗室(AI Labs)宣布，與戴姆勒(梅賽德斯-奔馳母公司)、奧迪、沃爾沃三家汽車行業合作夥伴達成合作。未來，三家國際汽車巨頭具備聯網功能的量産車型，都將支持天貓精靈語音助手。

“AI+車”是阿里巴巴人工智能實驗室為汽車行業提供的AI解決方案，通過該方案，可以讓具備聯網功能的汽車與天貓精靈互通，并獲得車内的語音人機交互能力和多種雲端生態服務。

據介紹，基于“AI+車”方案，車主未來在家就能“口頭指揮”汽車，比如查詢車輛的當前狀態，包括門鎖、車窗、車輛位置、油量等，同時，車主在車裡也能與家中的天貓精靈和智能家居設備互聯。

阿里巴巴人工智能實驗室負責人淺雪表示，天貓精靈是全球首個實現聲紋識别商用的智能音箱産品，在 “AI+車”方案中，聲紋安全技術也將與車輛控制安全結合，為用戶提供更安全便捷的體驗。

據淺雪透露，天貓精靈和三家汽車巨頭合作的解決方案，整合了技術優勢和生態能力，具有唯一性，預計今年6月會上線第一期産品。

沃爾沃相關負責人進一步表示，沃爾沃將逐步在包括XC90、S90、XC60等在内的量産車型上接入天貓精靈語音控制。

今年3月，阿里巴巴人工智能實驗室曾宣布，于去年 7 月推出的天貓精靈在全球範圍内的銷量已超過 200 萬台，這也意味着，阿里巴巴目前已成為僅次于亞馬遜和谷歌的全球第三大智能音箱廠商。

來源：21世紀經濟報道

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