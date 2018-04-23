H股全流通出台 專戶可賣不能買 聯想成首家試點企業

為支持 H 股全流通試點安全高效啟動，經中證監批准，中國結算和深交所聯合發布了《H 股「全流通」試點業務實施細則 (試行)》。試點初期，「H 股全流通」專用帳戶「只能賣出，不能買入」。

H 股全流通，即允許在港上市的大陸企業所持有的法人股及國有股，全數轉化 H 股交易流通。

在登記存管方面，《實施細則》明確試點股份完成跨境轉登記後，在境外以中國結算的名義記載於香港結算帳戶系統，在境內通過 H 股全流通專用帳戶實現試點股份的承載和明細維護。

交易結算方面，投資者通過境內證券公司提交相關股份賣出委託指令，最終在港交所實現對試點股份的減持，獲得的港幣劃入其按外匯管理要求開立的專用資金帳戶。

下一步，中國結算將按照中證監的部署，在《實施細則》框架下，進一步發布 H 股「全流通」試點業務指南，並聯合深交所及相關參與方，共同穩妥有序推進試點準備工作，確保 H 股全流通試點平穩落地、穩健運行。

除了在 2005 年 10 月建行 (0939-HK) 以 H 股全流通的方式在港上市之外，過去 12 年來沒有 H 股全流通案例。H 股全流通試點再次啟動，聯想控股 (3396-HK) 成為首家吃螃蟹的企業。

聯想股價

2017 年，聯想控股建議修改公司章程，新增「內資股可轉換為外資股」，這項修改就是為 H 股全流通作準備。聯想控股半年報顯示，該公司前 9 大股東持有股份類別均為內資股。

目前大熱的試點企業還包括有「三馬」概念的新經濟股眾安在線 (6060-HK)，以及中國電信 (0728-HK)。

中證監曾表示，首批試點企業不超過 3 家，以後成熟 1 家、試點 1 家。

《星島日報》引述平安證券綜合研究所副總經理羅曉鳴表示，有關按排主要是解決歷史遺留問題，允許控股股東的股份流通交易，由於 H 股的估值整體並不高，相信全流通對港股影響不大。

中信證券則表示，更重要的是，長期來看 H 股全流通將增強公司治理和企業競爭力，並吸引更多的大陸企業赴港上市，利好香港資本市場發展。

Wind 資料顯示，截至 2007 年年底，A 股市場總股本為 21910.70 億股，其中，非流通股本為 11930.7 億股，占比 54.5%，相較於 2005 年改革初期下降了 10.6 個百分點。截至 2018 年 1 月，非流通股本比例下降至 13.8%。在此期間，內地企業的資本化率、A 股交易率、A 股換手率等主要指標均有明顯提升。

中證網援引平安信託指出，H 股全流通，配合港交所近期一系列制度改革，如允許「同股不同權」公司、尚未盈利或者沒有收入的生物科技公司也能上市等，有望吸引更多優質公司赴港上市，提升港股市場的吸引力。

全流通有望修復相關公司估值和提高流動性。截至 2018 年 1 月 31 日，超過 80% 的 H 股公司非流通股占其總股本比例大於 60%，這導致了這些公司在恒生系列指數、MSCI 系列指數等重要指數中的權重偏低，公司市值、權重和企業規模、市場佔有率等並不相稱。

全流通將增強大股東激勵和中資在港股的話語權。短期 H 股全流通帶來的內資股股東減持壓力相對可控，長期將解決內資股股東與 H 股同股同權卻不同利的問題，同時增強大股東激勵和改善公司治理。

據港交所資料顯示，截至 2018 年 1 月 31 日，香港股市 H 股上市公司中，未上市流通的內資股股本合計 5931.28 億股，等價市值約 2.79 萬億港元，為相應已流通市值的 2.3 倍，占香港市場已流通總市值的 7.37% 左右。