〈走訪離岸風電大國〉從海上維運住宿平台 看未來將守望彰化外海風場與技師的運維作業船

在離岸風場遴選結果即將出爐前夕，為更了解風場維運工作，鉅亨網記者實地搭上全球最大離岸風電商沃旭能源 (Ørsted) 載運人員前往維修風場的人員運輸船 (CTV)，目的地為全球首座、同時也是第一代維運住宿平台 (accommodation platform)，除了解維運工作的運作過程，也對未來將守望彰化外海風場的運維作業船 (SOV)，有更具體的想像。

當一座離岸風場建置完成後，至少需要 20 年時間進行後續維運作業，以確保風機時時都在良好狀態下運轉發電，也因此，離岸風場維運成不可或缺的技術，但並非單以這項關鍵技術就能撐起整個維運作業，背後的維運平台、人員與船舶的調度，都是其中不可或缺的重要環節。

搭上沃旭的人員運輸船 (CTV)，在攝氏 0 度左右的冷冽溫度下，乘風前往沃旭位於丹麥第五大城市埃斯比約 (Esbjerg) 西岸外海約 30 公里處的維運住宿平台，這座住宿平台是為了進行 Horns Rev 2 風場維運所誕生的。

沃旭載運技師往返的人員運輸船 (CTV)。(記者林薏茹攝)

該風場於 2009 年完工，為當時全球最大的離岸風場，共有 91 支發電容量 2.3MW(百萬瓦) 的風機，每支風機間距離 500 公尺，以可取得最佳風力的扇形，13 支排成一列，整齊有序地矗立於北海之中。

經過將近 1 個半小時的顛簸航程，總算抵達 Horns Rev 2 維運住宿平台，宛如海上堡壘一般的姿態，堅定守護著風場與技師們。這座海上堡壘為全球首座、同時也是第一代維運住宿平台，共有 3 層樓高，佔地面積約 750 平方公尺，一次共可容納 24 名技師，大大減少載運人員運輸往返風場維修的時間與不便。

Horns Rev 2 的海上維運住宿平台。(記者林薏茹攝)

技師得從 CTV 攀爬階梯上維運住宿平台。(記者林薏茹攝)

每當進入維運時期，24 名技師就得兩兩一組，搭上 CTV 為 91 支風機進行維運工作，其餘時間的伙食、休閒娛樂與短期的住宿等，都可在住宿平台上獲得滿足。踏入技師們的維運生活空間，除有 24 間可從窗外直接眺望風場的舒適單人房外，沐浴設備、洗衣間、廚房、用餐空間、健身房、電視與 PS4 等應有盡有，還有主廚在平台上，專門為技師們打理豐富的餐食。

負責打理技師們餐食的主廚。(記者林薏茹攝)

然而，隨著離岸風場規模越來越大，如同 Horns Rev 2 維運住宿平台這般的海上堡壘在時代的推進下，成為第一代平台，第二代維運住宿平台由運維作業船 (SOV) 接下重責，SOV 體積比 CTV 龐大，且船上該有的生活配備與維運住宿平台相同，卻能自由地在各個風機間移動做定點維修，這也是未來可望出現於彰化外海的海上維運平台。

透過 SOV 的載運，技師可在船上住上 2 至 3 個月，不需每天花費超過 3 小時的航程往返岸邊，據相關資料顯示，CTV 全年只有約一半的天數，能一整天在風場工作，且這還不足以完成所有維護工作，每天海面風浪狀況均不同，SOV 更為穩定的特性，使其能運作的時間比 CTV 來得更長，可通行天數甚至多出 17%。

沃旭的大彰化離岸風電計畫若順利取得併網容量，未來就有機會在彰化外海看見 SOV 載運技師們，在每支風機間來回穿梭，據悉，沃旭目前已與幾家台廠針對 SOV 的建造洽談合作，日後為技師們遮風擋雨的海上安全堡壘，就可望出自於台廠之手了。

Horns Rev 2 風場共有 91 支發電容量 2.3MW 的風機。(記者林薏茹攝)

CTV 將技師載運至風機做維運工作。(記者林薏茹攝)