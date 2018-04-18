〈走訪離岸風電大國〉直擊上緯示範風機誕生地 探風機葉片生產秘密

離岸風電遴選結果將於 4 月底出爐，目前參與遴選的開發商中，無論本土或外商，簽訂 MOU 或正式合約的風機製造商，若非三菱重工維特斯 (MHI Vestas) 就是西門子歌美颯 (Siemens Gamesa)。為深入了解風機生產過程，鉅亨網實際走訪 2 家公司位於丹麥的生產基地一探究竟，其中一座工廠，還是上緯投控 (3708-TW) 海洋風電示範機組的風機葉片誕生地。

驅車前往丹麥哥本哈根南部的小鎮 Nakskov，路途中可見小鎮過往以糖業為主要工業的痕跡，不過，在 MHI Vestas 於 Nakskov 建置風電葉片工廠後，進入離岸風電產業也成了當地居民的選項之一。

進入 MHI Vestas 廠區後，MHI Vestas 公司字樣還未印入眼簾，就可先看到一片巨大風機葉片排放在廠區外頭，龐大的體積與周遭停放的汽車形成強烈對比。據悉，MHI Vestas 共有 2 座葉片工廠，一座位於英國懷特島 (Isle of Wight)，另一座就是在 Nakskov 小鎮上，分別為當地創造了 350 與 500 個工作機會。

停放在 MHI Vestas 廠區外頭的 9.5MW(百萬瓦) 巨大風機葉片。(鉅亨網記者林薏茹攝)

真正進入廠房後，MHI Vestas 為避免技術機密流出，不允許媒體拍攝，只能跟隨葉片工廠副總 Bo Vermund Jensen 的腳步，一探風機葉片產製過程。

MHI Vestas 的葉片並非一體成型，而是分為兩半製造，先以各占一半的碳纖維及樹脂混合後的材料在葉片模型中灌模，接著冷卻成形後，再覆蓋上千片的玻璃纖維，並以每圈 180 根法蘭 (spears)，鑲入葉片底部與風機機身連接的軸承中，才算完整成形，最後，透過改造過的工程車檢測儀，在葉片表面讀取參數，以確保葉片品質符合要求。

下方為鑲入葉片底部與風機機身連接軸承中的法蘭，上方懸掛物為葉片內部剖面圖。(鉅亨網記者林薏茹攝)

MHI Vestas 已能製造出可抵抗颱風來襲極端風速的 9.5MW(百萬瓦) 風機，適合經常有颱風的台灣環境，其葉片長度達 80 公尺、重量為 35 公噸，從葉片最薄的尖端來看，寬度僅約 2 至 3 公釐，但葉片底部寬度可達 4.6 公尺，相當於可開進一輛倫敦雙層巴士，且每轉一圈，就能為 3200 輛特斯拉電動車充電。

排排站等待載運的 MHI Vestas 風機葉片。(鉅亨網記者林薏茹攝)

為強化在台佈局，MHI Vestas 今年將在台設亞太總部，預計 2022 年在台設廠，日前也與國內包括中鋼 (2002-TW)、台塑 (1301-TW)、上緯投控旗下上緯新能源及天力離岸風電 (TLC) 等 4 家企業，分別就風機塔座、風機葉片原料、葉片複合材料與樹脂原料、風機葉片等領域展開合作。

西門子歌美颯 (Siemens Gamesa) 的機艙組裝廠則是位於一座名為 Brande 的丹麥小鎮，一進入廠區就可看到西門子歌美颯生產的風機，在風中悠悠地轉動著。

除了機艙組裝廠外，西門子歌美颯位於 Brande 的工廠也生產發電容量較低的風機葉片，上緯、沃旭與麥格理資本共同開發的海洋風電計畫 (Formosa 1)，其 2 支發電容量分別為 4MW 的風機，便是在這裡誕生的。

談起自家風機，西門子歌美颯全球客戶專家暨測試驅動開發工程師 Xenia Lausten 表示，旗下風機皆為一體成型，不會透過接合形式來生產，目前西門子歌美薩最大風機葉片長 75 公尺，發電容量達 6MW，下一代預計生產 7MW 風機葉片。

西門子歌美薩位於 Brande 生產風機機艙罩的工廠。(鉅亨網記者林薏茹攝)