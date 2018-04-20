太陽能上游供給續短缺 下游去化庫存水位下降

走過太陽能需求淡季，市場拉貨動能逐漸啟動，研調機構集邦科技旗下 EnergyTrend 指出，原先預期需求只反應在大單或一線大廠，目前動能已延續至其他小廠，中下游電池模組延續上周去化庫存氛圍，持續觀望最佳採購時機。

從上游多晶矽價格來看，EnergyTrend 指出，本周多晶矽的供給持續短缺，延續上周滿單至下個月的情況，多晶矽報價續看漲，但受到料源實際供給狀況影響，目前尚未反映在實際成交價格上。

矽晶圓價格部分，EnergyTrend 表示，下周預期將有矽晶圓新報價，多數下游廠家本周均抱持觀望態度，訂單量少，以急單為主。其中，多晶矽晶圓持續消化庫存，需求動能未提升，而單晶矽晶圓需求續強，部分中小型廠家尋找矽晶圓料源。

電池價格上，EnergyTrend 指出，高效 PERC 電池產品市場需求相對充足，部分接單價格略微調升，但未達到全面起漲的階段，估計與庫存水位與矽晶圓端因等待新報價而價格持平有關連，而市場對高效需求遠多於一般多晶，目前一般多晶的需求得待中國與印度市場。

至於下游模組部分，EnergyTrend 表示，整體市場變動不大，去化庫存的水位持續下降，而隨著第 2 季電站裝置旺季到來，模組去化速度將會逐漸提升，預計 5 月整體產能逐漸開出與庫存的去化，供需狀況轉變將會帶動價格走向正面發展。