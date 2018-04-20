【大行報告】廣發：外資股比限制放開執行速度超預期 為汽車股帶來波動

國家發改委在4月17日繼續明确表示將分布放開合資車企的外資股比限制，並給出了具體的時間及安排。廣發證券於報告内表示，認為發改委對汽車行業開放的執行速度要快於市場預期。港股汽車板塊外部承壓，部分個股降幅明顯。

中短期來看股比限制放開對合資車企的影響主要在市場情緒。該行將中短期汽車板塊的波動歸因于在行業增速放緩的背景下，由避險心理驅動的資金流出。預計中短期内股比放開不會對合資車企産生運營及戰略層面的重大影響。

從國内自主品牌角度來看，外資股比限制放開存在一定間接影響，主要體現在或會增加國内車市的市場競争。但考慮到自主品牌車企經過多年的技術積累以及運營積澱，已具備一定的競争優勢，預計股權比例限制放開對其影響有限。

長期來看股比限制放開或會催生新能源合資車企。新能源車企的股比限制將于2018年率先開放，且不存在新建企業的限制，部分外資車企或將開辦更多新能源合資車企。但其出於利益最大化考慮新車企的車型不會與其現有合資車企重合。然而新能源汽車現階段普遍存在毛利率不高的問題，預計會減弱國際車企開辦新能源車企的動力。

廣發稱，合資車企股權比例限制放開及合作廠商數量放開，長期來說或會對現有汽車經銷商體系帶來不確定性，該政策在中短期對於汽車經銷商運營並無實質性幹擾，港股汽車經銷商個股的估值或會受到市場情緒影響有所波動。

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