橙的新訂單擬5月開始出貨 今年營收可望回溫正成長

中國已通過 2019 年第一階段強制安裝 TPMS 的法規,2020 年開始將全面強制安裝,每年將至少增加 1 億顆以上的 TPMS 需求,橙的電子 (4554) 目前主要客戶為 7 家自主品牌車廠,今年新增 2 個摩托車客戶,且在商用車市場已經取得宇通汽車 1 款車的訂單,將於 5 月開始出貨。橙的 2017 年由盈轉虧,營運表現低於預期,每股虧損 1.62 元,不過今年在歐美 AM 市場將穩定成長,2018 年營收可望回到 2015 年的水準。



橙的 3 月合併營收為 4446 萬元,受惠台灣、歐洲及美國 AM 市場主要客戶訂單需求增溫,帶動整體營收較上月增加 31.29%,惟受到新台幣匯率升值因素影響,較去年同期略減 2.73%;累計第一季合併營收為 1.16 億元,年減 8.88%。



橙的表示,受惠於旗下多款 TPMS 產品在台灣、中國 OEM 及歐美 AM 市場皆有良好的銷售成長表現,齊步拉抬集團於全球 TPMS 市場的占有率,帶動橙的 3 月營收表現重回 4000 萬元大關。



橙的指出,由於 TPMS 屬於汽車安全零組件產品,因此目前不論銷往歐美、中國及日本等有別於其他、皆為零關稅,再者,橙的旗下 TPMS 產品具有美國、歐盟、日本及中國等多國專利認證技術,能針對不同車款客製化的研發設計,加上全球共有 7 個營運據點,2 座於台灣與中國的生產基地,隨著主要客戶於 OEM/AM 市場的需求增溫,驅動公司的產能規模持續放大,將帶動橙的整體營運保持成長的動能。



橙的進一步表示,公司看好全球 TPMS 市場的成長趨勢,有機會創造旗下 TPMS 產品的出貨成長動能,除深耕歐美與日本 AM 市場,並強化中國 OEM 品牌車廠的戰略布局、同時切進原廠維修 (4S 店) 的供應鏈整合,目前已成功切入包括奇瑞汽車、眾泰汽車、長安福特、北汽福田及漢騰汽車等品牌車廠原廠 TPMS OEM 市場以及原廠維修 (4S 店)、且有良好的銷售表現,橙的亦持續力圖以具客製化、差異化的 TPMS 產品線,開拓更多不同品牌車廠(包括商用車、摩托車) 的新客戶以及既有客戶的新訂單合作的機會,挹注未來公司訂單能見度增高,並對整體營運帶來正面的挹注。



『新聞來源/財訊快報 http://www.investor.com.tw』