匯損及認列存貨 橙的去年由盈轉虧 每股淨損1.62元

胎壓偵測器 (TPMS) 大廠橙的電子 (4554) 董事會通過去年財報數字,2017 年合併營收為 4.83 億元,因受到台灣新車全面納入標備後,AM 客戶備貨力道減緩,加上新台幣匯率升值以及認列一次性呆滯存貨損失,稅後淨損為 3593 萬元,每股稅後虧損 1.62 元。橙的表示,2017 年整體毛利率為 34%,主要受到新台幣升值逾 8.14%、台灣 AM 客戶拉貨減少,以及一次性認列存貨呆滯損失等因素影響;另一方面,為擴大中國、台灣等地區 OEM 品牌客戶的布局,初期推銷、人力費用的提升,都是造成獲利下滑主要原因。



橙的指出,雖然切入 OEM 市場對於整體的毛利率可能會造成不利的影響,但為站穩 OEM 品牌客戶之原廠維修 (4S 店) 主要供應商,進而切入龐大的 AM 市場需求,勢在必行,惟橙的已於 2017 年下半年起進行調整產品結構、生產製程優化、強化業務開發及尋求策略合作夥伴等,可望整體效益自 2018 年起陸續發酵。



橙的自結 2 月合併營收為 3386 萬元,受到農曆春節工作天數較少、新台幣匯率因素影響,較去年同期減少 5.12%;累計前 2 月合併營收達 7175 萬元,較去年同期減少 12.31%。



橙的表示,今年以提升集團整體獲利持續優化為首要目標,將採取優化產品銷售結構、進行新世代 TPMS 產品研發以提升產品平均單價,以及擴大尋求切入更多品牌車廠 OEM 供應鏈的機會等三箭齊發營運策略,可望挹注未來整體營運表現升溫。



由於目前中國新車市場加裝 TPMS 即將隨著政策出爐時程,呈現平均每車搭載 TPMS 滲透率明確提升的趨勢,橙的一方面將持續進行產品結構優化策略,以更領先的 TMPS 產品切入更多品牌車廠 OEM 供應鏈;另外,也將逐步擴大現有 OEM 客戶的合作,從新車銷售市場跨入原廠維修 (4S 店) 市場,逐步進軍中國即將形成的龐大 AM 市場,藉此提升橙的在中國 TPMS 市場占有率。



