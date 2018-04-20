〈Q2內需焦點出列〉手搖飲料銷售旺季報到 六角、雅茗業績動能熱（hold）

時序已逐漸進入傳統手搖飲料銷售旺季，相關業者第 2 季業績升溫可期，六角 (2732-TW) 近期透過併入中國業者搶占中國市場，業績新高，雅茗 - KY(2726-TW) 也不斷透過品牌差異化布局，同步搶進高階和平價茶飲市場，法人認為，可作為第 2 季內需重點關注族群。

雅茗第 1 季業績淡季不淡，合併營收 5.26 億元，年增幅達 14.22%，並創單季歷史次高，主要是透過加強外送服務成功降低淡季效應影響，隨著氣候轉暖，茶飲市場消費旺季到來，雅茗表示，將持續實施多品牌策略、培訓優化區域加盟主，持續提高在茶飲市場的市占。

同時，雅茗展店腳步不停歇，預計今年集團總店數可達千家里程碑，而截至目前約 860 家店。

法人評估，雅茗已連 5 季營收成長達 2 位數，在旺季效應、展店動能無虞且持續受惠外送市場成長之際，第 2 季營收年增超過 10% 可期。

除了在主力市場中國，雅茗旗下茶飲主力品牌「快樂檸檬」正持續於全球拓點，在美國已有超過 20 家店。

六角也說明，主力茶飲品牌「Chatime 日出茶太」不斷於海外擴增版圖，在歐美和亞洲市場多路並進布局有成，日前與泰山企業合作推出包裝飲料，打進國內 1 萬多家超商通路，開創手搖茶飲與超商包裝飲新商機，推升第 1 季合併營收 7.93 億元，年增幅高達 50.8%，並創單季新高。

而進入第 2 季後，除了既有店營收拉升可期，六角指出，「Chatime 日出茶太」海外展店腳步可望更加快速；另一方面，併入中國瑞里的「黑泷堂」和「果麥」二大品牌，也將持續逾中國一線城市展店。

法人認為，六角受惠併購效益持續發酵，預料旺季營收將持續創高。