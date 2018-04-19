【港股100強】崔曆：中美貿易衝突短期對中國經濟影響不是很大

2018年4月19日，在第二屆香港上市公司發展高峰論壇暨2017“港股100強”頒獎典禮活動現場，以“挑戰與變革”為話題的圓桌論壇上，就中美貿易摩擦相關的話題，建銀國際證券公司首席經濟學家、董事總經理、宏觀研究主管崔曆博士發表了見解。

崔曆認為，就中美貿易來說，是“摩擦”也好、“戰”也好，都將是一個持久性的事情。她指，如果看一下這次整體美國政治背景，還有特朗普上臺後採取的政策，基本上沒有解決他當時想保證的一些事情，包括藍領工人就業這些問題，而且可能以後貿易赤字還更大。“但是沒有解決情況下，他還會持續把中國作為對手。”崔曆表示，這次貿易投資摩擦的特點和以前不一樣，比較針對高科技，中國方面升級這一點也是大勢所趨，所以這兩者之間的矛盾之後還是會持續。

談及中美貿易摩擦對經濟的影響，以及從市場的角度怎麼樣看待這個事情，崔曆就指，短期來講中美貿易摩擦對中國經濟影響還是有限的，雖然很多人認為因為中國是一個順差國，所以牌都在人家手裡，一有貿易戰肯定吃虧，但她表示對此有兩點不同意見。第一點，中國這些年的經濟基本上還是內需為主，美國作為市場本身對中國重要性沒有以前那麼強；其次，中國作為整體經濟對外需的需求也沒有那麼大，跟07、08年時候完全不一樣。所以第一點，直接的影響不是那麼大。

第二，如果看出口結構，中國現在出口的很多東西是產業鏈的一個部分。產業鏈出口是有一定專業分工的，短期之內不會因為價格影響而重新佈局，因為產業鏈重新佈局是需要很多時間的。也就是說在產業鏈上這些廠家也好、出口商也好，其有一定的定價權，相對於出口非常低端的東西來講中國方面是有一定的定價權。

從這個角度來講，短期如果美方真有一個關稅的政策，其實這是一個大家一起，包括美國企業在內都要有損失的這樣一個情況，而不僅僅是中國。而且一部分是由上游國家像日本韓國，就是給中國出口做供應的這些國家來承擔；一部分是中國自己國內附加值減少，還有很大一部分會在下游就是美國這邊進口的廠商和消費者。做了這樣一個計算之後，這也是為什麼美國國內本身對關稅政策也有不少反對。

崔曆認為，中美貿易摩擦短期對經濟整體的影響不是太大，也有空間給我們做一些應對。她表示至少市場比較擔心的一點，是如果持續有這樣一種非常不確定的聲音，會不會影響未來企業在產業鏈上的佈局，就是持續政策的不確定性特別大，這也需要中國方面從政策層面希望能夠避免的一點。除此之外，崔曆表示，中國企業還是有空間，未來幾年能不能加快升級獲得更大的定價權，能不能更大範圍內開拓市場，即減少對發達國家的依賴，可能是中長期怎麼樣應對貿易戰的一個關鍵。

作者：彭小留

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