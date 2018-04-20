【港股100強】中美貿易戰干擾香港市場：弊大於利

由港股100強研究中心主辦，財華社承辦，騰訊新聞、新浪財經、今日頭條、中國日報、大公文匯戰略支持的第二屆香港上市公司發展高峰論壇於今天（2018年4月19日）隆重舉行。

本次活動以“挑戰與變革”為話題展開了一場圓桌論壇，由中信銀行（國際）有限公司首席經濟師兼研究部總經理廖群博士主持，香港科技大學工商管理學院兼任教授及院長資深顧問、前香港特別行政區財經事務部及庫務局局長陳家強教授，中央財經大學金融學院教授、中國改革開放論壇資深研究員、國家創新與發展戰略研究會常務理事王元龍博士，建銀國際證券公司首席經濟學家、董事總經理、宏觀研究主管崔曆博士，中銀香港首席經濟學家卾志寰博士，及廣發證券高級經濟學家趙洪岩博士就“中美貿易戰對香港資本市場的影響及其應對策略”相關議題進行了探討。

陳家強：中美貿易戰對香港有害無利

陳家強認為，對香港而言，是資本市場打開門來做生意，基金進來歡迎，投資者進來歡迎，公司做很多投資方面的決定亦很歡迎：這是一個很自由的市場。而香港資本市場流著自由市場的血液，如果把自由市場血液不讓它流通，市場一定受傷。所以，中美打貿易戰的話，對香港有沒有好處？陳家強就指想不出來。他表示，可能有些公司原來打算到美國上市，現在不去美國來香港了。不過，“這個事情也不是一個好事，我們也不希望這樣的情況發生，這樣的情況也會影響資本市場運作。”

按陳家強的話來說，香港人做事情自是希望金融戰打不起來。他表示，將來中國需要很理性、很有耐心地跟美國周旋，也跟其他國家打好關係，也對美國企業就他們的利益做一些遊說，讓貿易戰打不起來。他指，在香港，“我們維持資本市場地位。我們增加融資平臺，好好服務中國公司走出去，找投資夥伴、找將來合作夥伴。香港這個平臺最有意思。”對於貿易戰，陳家強直言對香港是有害沒有利。而如果打起來，他指，香港也將積極利用自身優勢為中國公司走出去做更多貢獻。

以廖群的總結就是：中美貿易戰對香港市場有影響，但是香港要堅定市場化定位以應對影響。

鄂志寰：中美“貿易戰”或“貿易摩擦”對香港市場弊大於利

鄂志寰亦指，貿易戰或者貿易摩擦加劇對香港市場確實有利有弊，目前來說還是弊為主，負面影響大於正面影響。但她指，在實際影響方面，中美“貿易戰”或“貿易摩擦”通過貿易管道對香港經濟本身的影響其實是很小且有限的。至於為什麼弊大於利？鄂志寰認為，還是對資本市場信心影響很大。她提到最近看到了港股過山車，那邊有一個新的消息出來，這邊馬上有一個重大調整，包括中興事件對香港市場影響很大。而香港市場有一個“A股化”的問題，中資企業和中資相關的交易活動已經是香港市場的主體，涉及中國未來發展的措施對香港影響非常巨大。所以從影響資本市場信心的角度來說，中美“貿易戰”或“貿易摩擦”對香港市場還是弊大於利。

趙洪岩：貿易戰成香港資本市場不確定幹擾因素

趙洪岩的觀點是，從貿易戰本身來說，其實對中美兩國的實際影響都不是特別大。她表示根據量化分析估算，美國“301調查”中的商品在中國每年出口商品當中占比非常低，對中國實際影響應該不是很大，對香港衝擊也不是特別大。但她又指，現在擔心的是，由於前幾次大家對資本市場對貿易升級的擔心使得資本市場有大幅波動，這樣的話，若相信未來貿易摩擦不斷可能對資本市場是一個不確定性的幹擾。

與此同時，在這個過程當中，行業之間有一些區分，這也跟中國應對有關係。包括之前美國清單中受到影響的行業是電子電器、機械、光學，這些行業當中代表的企業可能在股票市場就會受到比較大的負面影響。而中國為了應付貿易戰，給出策略：消費升級、產業升級，同時有一個利好方面，即跟消費相關的企業、跟製造業升級相關的企業可能在資本市場中有一個更好的前景。所以趙洪岩的觀點是：貿易戰對香港市場的影響，一是不確定性；二是使行業之間有一個分化。

廖群亦總結道，一是美國對中國制裁是以原產地來判斷，所以經過香港出口，就在其範圍內，因此香港出口直面受到打擊。第二是對香港資本市場動盪的影響：中國打起貿易戰，香港作為國際市場，一邊看美國、一邊看中國，肯定動盪非常大。

作者：彭小留

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