【港股100強】富途證券鄔必偉：金融科技發展對香港金融地位有很大挑戰

2018年4月19日，前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民、國泰君安國際董事會主席閻峰、富途證券CEO鄔必偉、雲鋒金融CEO李婷、華盛資本證券CEO張霆出席第二屆香港上市公司發展高峰論壇，並就“創新與風險”主題展開圓桌討論。

結合富途證券本身發展的實踐經驗來看，鄔必偉稱，金融業務模式的改變，是從最基礎的點開始。例如，券商最基礎的業務就是經紀業務，經紀業務當中最基礎的切入點就是開戶，在現有技術條件下機器識別最為高效，這便是金融業務中最基礎的改變。他認為，所謂的模式創新和業務前進，一定是從最基礎的幾個點進去，解決了這些點，許多問題就會迎刃而解。

此外，鄔必偉認為在金融行業當中很難出現三四個寡頭來把這個市場吃掉的局面，甚至亦不可能出現寡頭。原因有二：一是金融具有高度的離散性，因為客戶需求和選擇不一，很難用一個共性去取代；二則是他認為金融業務大多數是惰性業務，遷移成本很高，當然也存在客戶習慣上的問題。

對於投資者十分關注的“內地金融科技發展對香港國際金融中心地位的衝擊”問題上，鄔必偉直言不諱：“大灣區是一個非常好的概念，但若說金融科技的發展，會對香港國際金融地位有很大挑戰。”他續指，香港本地相當缺乏科技人才，但金融科技的核心是科技。在香港這樣科技人才相當缺乏或者科技人才成本非常高昂的地方，金融科技很難有比較長足的發展。不過，他認為粵港澳大灣區的配合有機會補足香港這個短板，但僅靠香港本身，是很難自己去解決這個問題的。

作者：朱亦丹

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)