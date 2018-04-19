加州工安組織啟動對特斯拉工廠安全調查

在一份報告指特斯拉 (TSLA-US) 發生工安意外但未列入紀錄後，美國加州職業安全與健康管理局 (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) 發言人表示，已自本周二 (17 日) 起開始著手對特斯拉進行調查。

調查是在《Reveal》周日發表的一份報告中提出後決定展開的。該報告指控特斯拉在加州佛弗里蒙特 (Fremont) 的電動車工廠未記錄員工受傷事件，以及 4 月間在噴漆間發生火災。

特斯拉對《Reveal》的報導提出異議，並強調這起火災只是「小型」。

OSHA 在聲明中表示：「加州 OSHA 對有關工作場所的危害以及雇主低報與工作有關的傷害與疾病的指控，向來嚴肅看待。」

除此之外，OSHA 對特斯拉佛里蒙特工廠的檢查內容主要是判斷該公司是否按法律要求，在員工受傷 8 小時內直接向該機構報告情況。

這種調查通常需要 3 至 6 個月。作為調查的一部分，該機構可能會對特斯拉的佛里蒙特工廠進行多次實地考察，但不會提供公開調查的詳細信息。

OSHA 將嚴重傷害或疾病定義為：員工須住院超過 24 小時或身體的一部分殘缺或永久失能。

特斯拉今年以來諸事不順，大型投行紛紛放空股價，研報調降目標價，判定今年需要再籌資。CEO 馬斯克除了推文反駁外，17 日更揚言將全天候不停止生產，在 6 月底前達成周產 6000 輛 Model 3 目標。