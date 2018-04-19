大單「豪賭」美股下個月腰斬 恐慌指數罕見急升逾10%

摘要： 昨日美股靜如止水，但 VIX 卻一度急速飆升 11%。分析認為，有人以 210 萬美元押註標普 500 未來一個月下跌 50%，是這背後主因，且這一交易可能並非烏龍，而是希望通過操縱 VIX 飆升獲利。

昨日美股市場靜如止水，標普 500 指數全天波動幅度僅 0.5%，但被稱為「恐慌指數」的 VIX，卻一度急速飆升逾 10%，令投資者困惑不已。

VIX 衡量的是標普 500 指數的隱含波動率，二者走勢通常相反，在美股下跌恐慌情緒加重時，VIX 通常會明顯上升。但昨日美股盤前，在標普 500 指數期貨幾乎沒有波動時，VIX 便開始走高，美股開盤後漲幅一度達到 11%。

據 Macro Risk Advisors，VIX 罕見平地拔起是因為，有人以 210 萬美元買入標普 500 指數在未來一個月下跌 50% 的看跌期權。該機構衍生品策略負責人 Pravit Chintawongvanich 表示：

這種交易形態突然出現，是極為不尋常的。

有人為一個月後到期時很可能一文不值的期權付出大筆資金，推動了 VIX 走高。

這種「跳火坑」式交易也再次引發外界對於 VIX 被操縱的質疑，Chintawongvanich 認為，這很有可能有人故意買入這種期權，儘管在這一期權交易上遭受損失，但是隨著 VIX 被顯著推高，他們做多 VIX 的倉位就能獲利。

事實上，過去關於 VIX 被操縱的聲音時常出現。在今年 2 月初 VIX 出現數次大幅偏離歷史均值的波動後，美國律所 Zuckerman Law 代表匿名交易員致信監管機構，稱 VIX 自身存在的缺陷，讓部分公司利用複雜算法在不耗費真金白銀的情況下，就能通過操縱走勢獲利。

對於這類質疑，VIX 指數以及相關衍生品交易場所 Cboe 顯然不會認同。上個月，Cboe CEO Ed Tilly 曾在一次會議上表示，保證 VIX 產品以及市場的純凈是至高任務，「如果我們的監管團隊發現任何操縱行為，肯定會迅速而果斷將其根除。就是這樣！」

昨日標普 500 指數收漲 2.25 點，漲幅 0.08%，報 2708.64 點。Cboe 股價昨日下跌 0.7%，報 109.33 美元。

『新聞來源／華爾街見聞』