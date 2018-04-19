〈貿易戰〉駁川普必贏說 紐約Fed總裁：貿易戰我們贏不了

紐約 Fed 總裁杜德利 (William Dudley) 週三警告，美國與其他國家打貿易戰，最終恐怕不會是快樂的結局。

杜德利表示，他「並非」反對美國努力談判以保護美國利益，而是警告不要讓這種情況轉變為一輪又一輪的報復性貿易行動。

杜德利在紐約雷曼兄弟學院發表演說後，現場提問其關於近來貿易緊張關係有什麼看法，杜德利回答，「關稅戰將是相當糟糕的結果，我不認為我們能在貿易戰中勝利，我真的不認為貿易戰是一個能勝利的主張。」

美國川普總統近幾週已經對一些鋼鐵和鋁課徵進口關稅，也威脅要對進口價值 1500 億美元的中國產品徵收關稅。3 月時，川普曾在推特上發文說，「當一個國家（美國）與幾乎所有與其來往的國家之貿易損失數十億美元時，貿易戰很好，而且很容易贏得勝利。」

杜德利週三演講時也提到，「經濟總體處於良好狀態，短期經濟前景依然樂觀，Fed 非常接近其就業和通脹目標。」

在這樣的環境下，「逐步升息的步調仍是合宜的。即使失業率很低，通膨也低於我們的 2% 目標。只要情況確實如此，更積極的緊縮政策似乎不令人信服。」

杜德利確定將於今年 6 月退休，他沒有提供任何利率行動上的線索，也沒有透露 Fed 可能會做多少，但他週一曾指出，Fed 在 3 月會議上提到今年升息 3-4 次，以經濟表現狀況來說，這是最適合的步調。

杜德利認為，Fed 可能會朝調升目標利率至 3% 邁進，因為這樣的利率水準對經濟活動的衝擊是中立的。Fed 基準聯邦資金利率範圍目前介於 1.5% 至 1.75%。

「貨幣政策是否需要轉向更嚴格的設定，關鍵在於失業率可以降到多低，又不讓通膨有意義地上升到 2% 以上。」他稱通膨正逐步返回 Fed 的 2% 目標，證據顯示即使失業率在已經很低的 4.1%，經濟仍然疲軟，這表明通脹上行壓力不會太大。」

雖然他對經濟抱持希望，但也表示政府進行稅改並改變支出政策，加上國際貿易朝更嚴厲方向前進，這些讓長期前景變得不明朗。

「因為經濟前景的不明確性增加，這些財政和貿易政策上的轉變對 FOMC 制定利率來說更困難，更難實現未來數年的雙重目標。」

但就目前而言，他認為今明兩年成長應該會高於趨勢，這將對經濟推升通膨有「足夠的壓力」。

杜德利稱，仍有刺激性的貨幣政策，全球成長和支持性的財政政策支撐了他對前景的信心。他預計收入會以「穩固的速度增長」。