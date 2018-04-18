中國今年將取消海外合資車廠股權上限 專家：特斯拉獲利最大

中國放寬對外國電動車廠在國內營運的限制，新競爭恐影響國內汽車製造商。

中國政府本週宣布，今年將取消電動汽車企業的外資所有權上限。目前非中國企業必須以合資的方式在中國開設汽車公司，且設有外資擁有該合資公司的所有權比例上限。

研究公司 IHS Markit 亞太區總監 James Chao 認為，此舉雖然重大，但不會對已經在中國成立的合資公司產生巨大影響。

Chao 表示，已經與海外夥伴合作營運的中國公司「已經與其合資夥伴發展了一套管理架構和營運節奏，他們會持續進行下去。」

特斯拉贏了？

因此，Chao 認為中國當局放寬限制最大的影響將來自新進的競爭者，例如特斯拉（Tesla）(TSLA-US)。

去年特斯拉為了在中國開設一家工廠而展開談判，但最終因當局不希望特斯拉完全擁有該工廠，而特斯拉不願合資造成技術外流，所以未能達成協議。

此外，若能在中國設立工廠，特斯拉就可以免去進口關稅，先前特斯拉執行長馬斯克曾在推特上向川普喊話，希望汽車產業的中美貿易也能達到公平。

Chao 表示，「比亞迪 (BYD) 一類的電動車廠和或許一些新進入產業的中國車廠，可能受到特斯拉和其他決定進軍中國的車廠影響。」

換句話說，取消外資所有權上限的任何舉動都將為其帶來利益，這是在中美貿易緊張關係時期，中國遞給美國的橄欖枝。

「另一方面，這像是給了美國胡蘿蔔，但反過來說，中國當局也希望國內車廠可以更具競爭力，這也是可行的一條路。」