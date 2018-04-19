遭旺宏控侵權 潘健成上火線發三點聲明 重申沒有任何影響

FLASH 控制晶片廠群聯 (8299-TW) 遭旺宏 (2337-TW) 控告侵權，群聯董事長潘健成今 (19) 日上火線接受電視媒體訪問，提出三點聲明，包含旺宏與東芝的官司與群聯無關、群聯與旺宏沒有任何瓜葛，最後是此事件不對群聯造成影響。

潘健成表示，許多系統廠都採用東芝晶片，旺宏的動作顯然是要向東芝施壓，逼東芝讓步，旺宏會提告群聯，也算看得起群聯，但此事件對群聯不會有任何影響。

潘健成說，群聯使用東芝晶片，東芝可以對群聯負起所有智財權責任，也代表群聯採用東芝的晶片是完全安全。

潘健成強調，旺宏高層有傳訊息給他，透露將對此事公事公辦，而旺宏也知道群聯有能力可告訴東芝，勸東芝在此案讓步，不過就群聯角度來說，群聯與他本人都不會做這件事情。

潘健成並提出三點聲明，一是官司與群聯無關，群聯使用東芝晶片是安全的，東芝有能力對群聯負起所有的智財權責任。

第二，潘健成認為，群聯與旺宏過去沒有瓜葛，群聯在 NAND FLASH 領域布局完整，包含台灣、大陸、美國等地都有超過 1000 多項專利，如果別的廠商對群聯提告，群聯自然也會有動作，從專利上反擊，因此群聯也會公事公辦。

第三，潘健成強調，此事件對群聯，包含公司、股東與客戶都不會造成任何影響