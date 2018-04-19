台灣主要報紙重要財經新聞 2018年4月19日

美國打壓中國電信產業再出招，美國監管當局 17 日表決通過一項提案，將禁止境內無線電信業者用聯邦補助金購買中國製造商生產的電信設備，牽動鴻海、台積電、聯發科等台灣電子業大廠營運。

日商村田、韓商三星電機今年以來相繼替被動元件產業景氣背書，村田的停產通知預期將助長供需缺口，可望對台漸次釋單，蘋果 iPhone 今年出貨估值遭下修至 9,000 萬支，從蘋概股撤出的資金轉進被動元件類股，單是國巨、華新科昨（18）日的成交值合計逾百億元，類股吸金。

智慧自動化需求持續升溫，在「中國製造 2025」利多帶動下，包括友嘉、上銀、程泰、亞崴、亞德客等工具機暨零組件大廠，都持續加碼在中國大陸投資布局，初期投資金額合計超過 300 億元。



聯合報

兩韓峰會 將發表終戰宣言

川金會地點 陸媒提議選北京

台史經濟合作協定 有望簽署

經濟日報

美打壓陸電信業 衝擊鴻海台積

櫃買拉攏台商回台掛牌

工具機廠加碼大陸 300 億元

蘋果日報

QX30 奪最佳小休旅 裕日車爽

華為 小米 明年搶推 5G 手機

說到做到 聯電買庫藏股 8 萬張

中國時報

CIA 頭子密會金正恩

中經院上修今年 GDP 至 2.47%

房屋交易申報責任 回歸屋主

工商時報

聯發科漁翁得利

實價登錄 2.0 門牌地號全都露

被動元件猛 國巨列高價股 5 哥

自由時報

最貴籃球場左手換右手 僅富邦建出手

美 2646 億電信補貼 禁買中國貨

全球智慧手機發展觸頂 預估銷量逐漸下滑