市場動盪之際 歐央行加大力度購買企業債券

摘要：上周全球市場動盪，歐央行卻將其企業債券的購買量幾乎翻了一倍，比 2018 年以來的每周平均購買規模高出 55%。

上周，全球市場動盪，鮑威爾任內的聯準會首次升息、中美「貿易戰」開打、Facebook 的數據泄露門持續發酵、全球股市暴跌…… 而歐洲央行卻將其企業債券的購買量幾乎翻了一倍。

正如幾天前歐洲央行報告的那樣，截至 3 月 23 日，歐洲央行加大了對企業債券的購買力度。

據高盛統計，歐洲央行上周共購買了 22 億歐元的企業債券，比 2018 年以來的每周平均購買規模 14 億歐元高出 55%，也幾乎是前一周企業債券購買量的兩倍。

根據高盛的計算，歐洲央行在 3 月的企業債券購買量占其債券購買總量的 22%，高於一月及二月的 18%，而在去年，這一比例僅為 10% 左右。

高盛認為，目前歐洲央行擁有歐洲大約 15% 的未償付企業債券，這或許將其陷入了困境。

而歐洲央行行長 Mario Draghi 稱，在今年九月到十二月期間，歐洲央行就將逐漸減少債券購買量。

本周四，荷蘭央行行長 Klaas Knot 也表示，世界目前不需要額外的貨幣刺激政策，歐洲央行應該跟上經濟增長的步伐，融入升息的隊伍，在今年九月後終結購債計劃。

Knot 認為在經歷了長期的量化寬鬆之後，伴隨購得的債務逐漸到期，如果歐洲央行對持有的債務收益進行再投資，未來幾年內資產負債表將變得很不穩定。

但芬蘭央行行長 Erkki Liikanen 表示，需要在物價指數超出目標值後，再安全平穩地退出量化寬鬆。

在 2011 年的歐元區主權債務危機過後，歐洲央行出台了一項大規模的債券購買計劃，並將基準利率維持在極低水平，目的是刺激貸款活動和提振經濟增長，目前歐洲央行的資產購買量維持在每月 300 億歐元的水平。

華爾街見聞此前提到，本月初，歐洲央行就在公開聲明中稱，每月 300 億歐元的資產購買計劃將持續至 2018 年 9 月底，如有必要將持續更長時間，直到通膨路徑出現可持續的調整。

『新聞來源／華爾街見聞』