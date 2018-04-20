市場通膨預期提升 英、美國債遭拋售 殖利率上揚

各國的政府債券在這兩天遭到大量拋售，導致 10 年期美債殖利率再次攀升至高於 2.9％，並使英債價格出現兩年內最大的回調。在歐洲地區，10 年期德債和法國國債殖利率分別上漲 7 個基點至 0.6％和 0.8％，而同期的英債殖利率躍升超過 10 個基點至 1.52％，為 2016 年 4 月以來最大的單日攀升。

10 年期美債殖利率走勢

價值 550 億美元的全球最大固定收益 ETF-iShares 美國核心綜合債券 ETF，已連續兩天下跌。交易員、基金經理和分析師仍爭先恐後地解釋過去兩天內各國債市出現的價格逆轉，並提供了各種說法。多數人認為是市場對通膨將攀升的擔憂。

基金經理人指出，油價上漲和衡量投資者對於通膨預期的「平衡通膨率」（break-even inflation rate）上揚，AllianceBernstein 固定收益主管 Scott DiMaggio 表示：「經濟周期正在處於晚期，我們認為通膨脹正在重回市場。」

平衡通膨率為政府抗通膨債券 (TIPS) 與同期政府債券之間的殖利率利差，舉例來說，從 10 年期的平衡通膨率，可看出投資者對未來 10 年國家的通膨率水平預估，而 10 年期的美國和得過平衡通膨率分別來到 4 年新高的 2.18% 和 1.41%。

上升的通膨預期，也提升聯準會今年還會進行 3 次升息的猜測，聯邦資金利率目標區間從可能從 1.5-1.75% 升至 2.25-2.5%。根據彭博社的數據，聯邦基金期貨暗示，投資者認為今年出現 4 次升息的可能性 29％，高於今年年初的調查的 10％。

債市的通膨預期：平衡通膨率攀升至 4 年新高

市場預期聯準會將提升短期利率，長期債券殖利率保持平穩狀態，使得殖利率曲線趨於平緩，在週二，2 年期和 10 年期美債殖利率之間的利差跌至 11 個月低點 41 個基點。週四長期債券遭拋售，以及隨後 10 年期美債殖利率上漲，使利差回到 48 個基點以上。

Columbia Threadneedle 的資深策略師 Edward Al-Hussainy 認為，國債的拋售起源於英國，英國央行目前沒有將債券投資組合的收益再投資，他們在實施 QE 政策時，共購入 435 億英鎊的英國國債，並且會定期的回購，已避免當債券到期時，持有總債券量會減少。

Hussainy 指出，在 3 月中旬，英國央行開始投資超過 183 億英鎊的息票和還款收益，但這些投資在本週結束。Hussainy 認為，他們現在將不進入市場一段時間，而投資者正在消化這件事，有鑑於央行在被高估的市場中是「邊際購買者」，當他們停止購入時，英債殖利率上漲是很自然的事情。