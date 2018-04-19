台股盤前—美股橫向震盪 指數上攻有壓 季線附近震盪整理

台股昨 (18) 日開高走低，早盤一度大漲逾百點站上季線，盤中漲幅大為收斂，終場上漲 37.44 點、以 10847.89 點作收。法人指出，受到美股橫向整理影響，今日指數上漲空間不大，預期仍將在季線附近震盪整理，下檔支撐看 10750 半年線，上檔壓力仍為 11000。

今日觀盤重點，台積電將於盤後召開法說，近期在市場觀望意味濃厚下，導致台積電股價在平盤附近震盪，預期在法說會後，市場對第 2 季展望釋疑，看法可望較為明朗。

美國監管當局日前表決通過提案，將禁止境內無線電信業者，用聯邦補助金購買中國廠商生產的電信設備，此提案恐將對鴻海、台積電與聯發科等台廠營運造成衝擊，不過，另一方面，也有市場認為，中興手機不再採用高通晶片所空出的訂單缺口，可望由聯發科遞補。

全球第三大半導體矽晶圓廠環球晶已與南韓地方政府達成合作擴廠協議，預計投資新台幣約 132 億元在當地擴充 12 吋矽晶圓產能，將於 2020 年完工，此為環球晶繼中、美後，又一次重大的海外投資案。

國內進口車市規模持續擴大，豪華休旅車銷量同步攀升，各品牌均積極導入新款以衝銷量，裕日車 INFINITI 昨發表小型運動休旅 QX30，品牌年銷量上看 2600 台，而和泰車 LEXUS 旗下 RX、保時捷第三代 Cayenne，也同樣相當熱銷。

華信投顧分析師邱鼎泰指出，目前市場靜待台積電法說，科技類股呈現觀望狀態，在原油昨日大漲帶動下，資金可望輪動至二線塑化類股等原物料族群，另一方面，LME 鎳價與鋁價等均大漲，預期將帶動不鏽鋼等風力發電概念股，美股太陽能族群大漲也可能激勵台股太陽能族群表現。

邱鼎泰分析，受到美股橫向整理影響，今日指數上漲空間不大，預期仍將在季線附近震盪整理，下檔支撐看 10750 半年線，上檔壓力仍為 11000。