【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆國際市場走揚，台股震盪收漲

美股多家企業財報亮眼，歐美股市主要指數連袂走揚，帶動週三亞洲股市普遍上漲，加權指數開高壓回小漲，收盤上漲逾 37 點。終場台指期上漲 38 點 (+0.35%)，逆價差 2.89 點，電子期上漲 1.5 點 (+0.34%)，逆價差 0.07 點，金融期上漲 3 點 (+0.25%)，逆價差 0.94 點，非金電期上漲 59 點 (+0.47%)，正價差 2.09 點。台指期上漲，逆價差減少，期貨空方力道減弱。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單減少 1486 口，淨空單部位 3581 口；投信淨空單增加 10 口，淨空單部位 27962 口；外資淨多單增加 3185 口，淨多單部位 39898 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線收黑紡錘線，指數在季線與半年線之間震盪，籌碼面部分，單日成交量能達 1454 億元，外資上市現貨賣超金額約 17.90 億元，期貨未平倉淨多單 39898 口，外資現貨多單減碼、期貨多單加碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.30 變動到 1.41，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權上移到 11,200 點，賣權上移到 10,800，外資選擇權淨多單部位 12,604 口。

