【統一證券】盤前分析－震盪延續類股表現分化、擇優逢低布局



◆盤勢分析

雖美股在重點企業財報表現優質帶動走勢升溫，使亞洲股市具下檔支撐；但中興通訊事件、中國軍演、台積電法說會等不確定因素，亦使市場觀望氣氛濃厚，上檔賣壓短時間不易消化，台股延續震盪整理格局。對後市行情觀察，分析如下：

第一、國際股市部分，繼 AT&T 等美國大型電信商宣布不再採購中國通訊設備後，美國官方宣佈，將禁止農村等地的小型營運商利用聯邦補貼採購中國設備；另媒體採訪中興通訊其發言人也指出，目前無法預估中興通訊是否因出口禁令，被禁止授權使用手機安卓作業系統，仍致力於與政府部門協商；受此影響，陸股通訊設備及美股光通訊類股均呈現跌勢，恐成族群抑制股價之負面因素。

第二、中國人行宣布調降部分金融機構存款準備率，並釋放 4,000 億人民幣增量資金，進而提振市場對資金流動性的樂觀預期；在官方公布第一季 GDP 維持 6.8% 的強勁表現，及陸股企業財報預期獲利表現正向帶動下，短期的超跌可望迎來反彈行情。

第三、技術面觀察。昨日台股單日振幅劇烈，在期貨結算因素帶動下尾盤拉高，仍守穩半年線 10790 點位置，量能則延續於 1400 億之上，考量上檔賣壓不易迅速消化，中期均線呈現下彎，且今日台積電將舉辦法說會，市場對其預期分歧不一，指數料將維持震盪整理走勢。

第四、昨日盤面觀察，被動元件族群在缺貨態勢延續下仍為盤面主流，龍頭廠國巨強勢漲停，帶動日電貿、奇力新、美磊、禾伸堂、華新科、蜜望實等個股聯袂強勢上攻；燿華在第二季營收展望成長樂觀及軟硬結合板接單滿載題材加持下，股價大漲 7.4%；傳言市場派誓言將拿下經營權，使大同股價昨日強勢走揚 9.3%。

