〈走進中國〉美國戰略專家：保台不是美國核心利益 應讓台灣成為「豪豬」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-10 07:30

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美國重量級國際關係期刊《外交事務》（Foreign Affairs）在 2 月 25 日刊登了一篇題為《對台灣的執念——美國戰略不應押注一場無法取勝的戰爭》的評論文章，直言美國不該為了協防台灣而與中國發生衝突，否則美國將面臨災難性後果，主張強化美國同其他亞洲夥伴和盟友的自衛能力，阻止中國統一後在亞洲佔據主導地位。

文章作者是華盛頓智庫「國防優先基金會」（Defense Priorities Foundation）軍事分析主任詹妮弗 · 卡瓦納（Jennifer Kavanagh）和卡內基國際和平研究院（the Carnegie Endowment for International Peace）美國治國方略項目高級研究員斯蒂芬 · 維特海姆（Stephen Wertheim）。

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作者提到，台灣對美國當然重要，但為了台灣與中國開戰不值當。為了實現「第三選擇」，美國應在未來十年採取兩項政策：

1. 華盛頓應以台北的國防開支和改革為條件提供援助，推動台灣調整和加強自我防禦。

2. 五角大廈必須開發能力，以便在需要時向台灣運送軍需補給。這兩項政策都不會將美國人置身險境。

作者提出將台灣轉型為「豪豬」的策略，通過不對稱拒止防禦（如大量反艦飛彈、海上地雷、無人機等防空系統）拖延中國武統步伐，而非依賴美軍直接參戰。

「憑藉這種不對稱拒止防禦，台灣可阻止被共軍迅速佔領，為政治解決方案鋪路。」作者說。

在川普 1.0 政府和拜登政府時期，美國就鼓勵台灣採納此策略，但台北取得的進展緩慢且不足。作者稱，美國需要就此施壓台灣，「有條件」向台灣提供軍援，這些條件包括：

1. 要求台灣將防務開支從佔 GDP 2.5% 提升到至少 4%（與以色列、波蘭的開支相當）；

2. 將反艦飛彈、地雷和防空系統供應鏈翻倍。當前台灣的防禦戰略過於依賴 F-16、坦克等昂貴戰備，易被摧毀。作者建議美國取消未交付的艾布拉姆斯坦克和 F-16 訂單，將資金重新分配至更小、更廉價、適合拒止戰略的武器系統；

3. 要求台灣強化軍事訓練，如延長徵兵年限。

4. 美國需開發無人系統（包括飛機、水面艦艇和潛艇）運輸軍需物資，避免美軍備捲入戰爭；

5. 台灣應強化東海岸基礎設施（建造更多跑道、加固機庫、船舶和潛艇避難所），美國則需在第二島鏈預置軍備，確保補給能力。

作者提到，如有必要，華盛頓應向島鏈內國家明確請求允許美軍在此執行補給任務。迄今，尚無國家公開承諾在台海突發事件中提供此類支持。

作者認為：「美國維持台灣自治的益處雖重要，但不足以抵消和中國爆發戰爭帶來的巨大代價。美國的核心利益在於防止中國主導亞洲事務，而非保住台灣。即便中國統一，也不意味中國會成為地區霸主，美國仍有能力聯合盟友遏制」。

對此，作者提到的理由包括：

1. 兩岸統一給中國帶來的收益有限，難以顛覆地區軍事平衡，軍事優勢不會顯著，中國也需要花費多年建設基礎設施，美國和盟友仍有足夠時間調整因應；

2. 經濟上美國也無需過度擔憂。美國有人擔心中國控制台灣的高科技資產。但美國已通過國內建半導體工廠降低風險，為「失去台灣生產」的可能性做準備。波士頓咨詢集團估計，到 2032 年美國將生產全球 28% 先進半導體。

3. 貿易路線方面，美國也無需擔心兩岸統一後失去東北亞這一經濟市場。中國武統台灣可能會讓貿易路線收到干擾。但中國封鎖貿易要道，也面臨高昂成本，中國經濟也會受損。

4. 就盟友對美國的信譽而言，作者認為，日本、印度等美國印太地區的盟友、夥伴也對中國懷有敵意，不會因為兩岸統一而倒向中國。