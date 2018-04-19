分析：貿易戰或終結人行外匯佔款升勢 下半年出口不確定性高

中國人民銀行昨 (18) 日公布，3 月底人行口徑外匯佔款較 2 月底升 78.38 億元 (人民幣 ‧ 下同)，至 21.49 兆元，連續 3 個月上升，創下 2015 年 10 月以來最大升幅。相比 1 月及 2 月數據分別按月增加 44.82 億元及 40.51 億元，增幅明顯擴大。另外，3 月底 4 大行人民幣貸款總額 44.2 兆元；3 月新增人民幣貸款 3040 億元。

此次已是外匯佔款連續第 3 個月增加，單月增長亦擴大，路透社引述分析指出，銀行間債券市場表現良好，境外資金流入帶動口徑外匯佔款維持正增長，中國跨境資金形成流動弱平衡格局，料外匯佔款料會在低位浮動。

今年以來人民幣匯率企穩回升，由 1 月初 6.49 升至現時近 6.27 水平，口徑外匯持續保持增長，香港《明報》援引分析認為，美元貶值有機會帶動市場結算的情緒，輕微推高口徑外匯佔款餘額，預計如果中國繼續擴大開放金融市場，最可能將會導致資金持續流入，但提到中美貿易衝突將會影響到外匯結算情緒，最終導致外匯佔款餘額漲勢結束。

事實上，中國外匯儲備在由去年 2 月至今年 1 月連升 12 個月後，2 月首見減少，3 月份外匯儲備回升至近 3.143 兆美元，略低於市場預期的 3.146 兆美元；但 3 月較 2 月的 3.134 兆美元微升 0.27% 或 83.4 億美元。

《星島日報》引述交銀金融研究中心首席金融分析師鄂永健表示，中國外匯市場供需基本平衡，外匯佔款增加或減少的可能性都不大，但未來仍需關注中美貿易摩擦可能產生的衝擊。

招商銀行首席外匯分析師李陽認為，下一波外匯佔款的變化主要取決於出口形勢。假設美國對中國出口產品正式徵稅，中國的進出口都會受到影響。分析人士相信，中美貿易爭拗預期會是一場持久戰，需密切關注後續發展，下半年出口將面臨較大的不確性定。

另外，人行宣布從 4 月 25 日起，再次實施較大範圍的「定向」降準 1 個百分點，釋出逾 4000 億元資金。中金報告指出，這次降準在未計算先要償還人行約 9000 億元的中期借貸便利 (MLF)，可釋放的流動性達到 1.3 兆人民幣，接近一次 100 個基點全面降準釋放流動性的規模 (估計在 1.47 兆人民幣)。