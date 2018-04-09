中國外儲重拾升勢 3月規模達3.143兆美元 略低市場預期

中國外滙儲備下跌 1 個月後重拾升勢，人民銀行公布，3 月份外儲規模達 3.143 兆美元，略低於市場預期的 3.146 兆美元，按月升 0.27% 或 83.4 億美元，2 月份為 3.134 兆美元。

截至 3 月底止，中國官方儲備資產中，黃金儲備有 5924 萬盎司，即價值 784 億美元，規模與 2 月底的 781 億美元相若。

《星島日報》報導，中國外儲曾在 2017 年 1 月跌破 3 兆美元大關，但從 2017 年 2 月開始，外儲開始持續回升，至今年 1 月底已連升 12 個月，至 3.16 兆美元水平。而今年 2 月，外儲則減少 269.8 億美元，至 3.135 兆美元，降幅 0.85%。

當時中國人民銀行行長周小川曾解釋，美元波動與外匯儲備中的價格波動為外儲下跌主因。不過，央行在兩會的新聞發布會強調，中國國際收支和外匯形勢，都沒有任何重要的變化。

對於 3 月外儲回升，國家外匯管理局有關負責人表示，3 月中國主要渠道的外匯供求相對平穩，外匯市場繼續呈現供求平衡格局。國際金融市場避險情緒上升，主要非美元貨幣匯率相對美元升值，資產價格變動等多重因素共同作用，故外儲規模回升。

展望未來，中國國際收支將延續基本平衡格局，跨境資金流動總體保持平穩。與此同時，國際政治經濟環境依然複雜多變，金融市場仍可能面臨不確定性。國內外因素綜合作用，中國外匯儲備規模有望保持總體穩定。

香港《明報》引述 iBEST FINANCE 高級副總裁盧楚仁表示，中國外儲金額穩步增長已為大趨勢，由於外儲規模升跌與貿易盈餘變化同步，當貿易順差越多，外儲金額亦會隨之增加，參照日本 20 多年前的情况，他認為，中國外儲規模大幅下降的機會不大。

盧楚仁認為，若中美爆發貿易戰，對美元和人民幣也有影響，但其相信對美元較不利；日元和歐元等不相關的貨幣將成投資者避險貨幣。