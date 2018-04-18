分析師：Netflix成長動能銳不可擋

影音串流平台展現驚人的成長動能，在周一公佈的財報中顯示，該公司第 1 季在美國新增的訂閱用戶達 196 萬，獲利符合預期，營收則是略為高於預期。股價在 17 日上漲超過 9%，而過去一年則大幅成長近 70%。

Netflix 股價日線走勢圖

Netflix 近期的成長動能銳不可擋，Dougherty＆Co. 分析師寫道：「我們沒有看到任何可能影響該事業動能的因素。」目前，分析師普遍看好 Netflix 能夠繼續製作具有吸引力的內容，並在美國和海外市場持續新增訂閱用戶。

Monness Crespi & Hardt 對 Netflix 的目標價格為 375 美元，該公司周二寫道：「有鑑於 Netflix 在市場上的領導地位、成長規模、成長速度和訂閱型模式，我們相信投資者將願意繼續為該股票支付溢價。」

Piper Jaffray 指出，隨著消費者為內容支付的金額，從傳統的電視廣播轉向網路，我們相信市場可以支持幾個大型參與者，而 Netflix 將會是領頭者。

瑞士信貸寫道，Netflix 在取得內容部份，編列了大筆預算，而這些預算成為了武器，拉開 Netflix 與競爭者之間的距離，(尤其是在迪士尼準備退出平台時)。

有一些公司觀察人士認為，目前 Netflix 呈現負自由現金流量狀態，若想要控制現金流量，那麼進行平台訂閱費用的進一步漲價是不可避免的。而調查顯示，訂閱用戶基本上將接受平台漲價，而如果 Netflix 持續與其他合作夥伴進行綑綁式合約，將可以降低客戶流失率和價格敏感度。

Needham 的分析師則建議，如果想有找尋 Netflix 的替代品，可以考慮 Roku(Roku-US)，他們寫道，Roku 相對較便宜，預計的自由現金流比較好，並且受益於迪士尼等新平台上線，這將威脅 Netflix 的霸主地位。