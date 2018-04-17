〈財報〉Netflix第一季新增用戶數逾740萬人 盤後漲逾5%

Netflix（NFLX-US）週一公布，第一季新增的用戶人數超過預期，季度獲利符合預期，營收則略高於預期。

用戶成長讓該公司第二季財測亮眼，其獲利預測範圍也高於華爾街預期，激勵週一盤後股價漲逾 5%。

Netflix 股價走勢

Netflix 第一季表現

— 調整後每股獲利 (EPS)：64 美分 vs. 64 美分（Thomson Reuters 共識預期） — 營收：37 億美元 vs. 36.9 億美元（Thomson Reuters 共識預期）— 串流新增總人數：741 萬人 vs. 650 萬人（StreetAccount 共識預期） — 國內串流新增人數： 196 萬人 vs. 148 萬人 （StreetAccount 共識預期） — 國際串流新增人數：546 萬人 vs. 502 萬人 （StreetAccount 共識預期） — 自由現金流負 2.87 億美元

Netflix 在一月時預期 Q1 營收 36.9 億美元，EPS 63 美分，串流事業新增總人數 635 萬人。

去年同期，Netflix 公布攤提調整後 EPS 40 美分、營收 26.4 億美元。

Netflix 第二季財測

— Q2 EPS：79 美分 vs. 65 美分（Thomson Reuters 共識預期） — Q2 營收：39 億美元 vs. 38.9 億美元（Thomson Reuters 共識預期） —用戶新增總人數： 620 萬人 vs. 524 萬人 (國內 974,000 人、 國際 427 萬人，StreetAccount 共識預期）

Netflix 仰賴國際市場的成長，以及大力投資在原始內容上，以推動訂閱戶，週一的財報顯示此策略奏效，國際訂閱人數增加超過 740 萬人，年成長達 50% 之多。

內容長 Ted Sarandos 表示，Netflix 更加重視地方化節目，所以在 17 個國家拍攝了原創內容，並且由於巧妙的字幕安排，許多 Netflix 的外語節目將被視為美國有線頻道的「大熱門」。

October 26, 2017 Netflix CCO Ted Sarandos (圖：AFP)

執行長 Reed Hastings 補充，Netflix 在國際行動 app 上也締造成功，而且公司沒有改變擴大中國市場的觀點，日後也將持續授權內容。

該公司預期今年內容花費介於 75 億美元至 80 億美元，符合先前預期。Netflix 曾預期，隨時間演進要讓美國市場成長 6000 萬至 9000 萬會員，今年也將花費 80 萬美元在內容上，並預期行銷費用 20 億美元。

根據 Cowen＆Co 數據指出，今年第一季，Netflix 的原創節目增加了近 85％，創下了 483 個小時的新紀錄。且各國原創影集，如《碳變》、《Jessica Jones》、《O Mecanismo》以及《La Casa de Papelo》等都大受好評，儘管 Netflix 價格越來越高，但用戶成長速度反而越快。

另一方面，Sarandos 表示公司不打算進軍新聞事業，「我們進軍新聞的行動一再被錯誤報導，我們不打算擴大新聞事業，除了我們現在正在做的長篇和短篇型紀錄片以外，當然還有主題式專訪，但記得一點，那些都是娛樂性質的。」

Netflix 面臨來自亞馬遜和迪士尼日漸強大的競爭，因為他們也有自己的原創內容，另外也面對傳統媒體公司和蘋果等科技公司的挑戰。Hastings 表示，公司還有很長的路要走才能與 YouTube 之類的公司競爭。他指出，公司漲價的能力來自提供比同業更高價值的能力。

「如果我們怠惰或慢吞吞，就會被任何人給超越了。」

同時，Netflix 也擴大進軍有線電視業務，近來宣布與 Comcast 合作，也與 Sky、T-Mobile 和 Altice 等業者合作。

週一，Netflix 還宣布將原國家安全顧問兼美國駐聯合國大使 Susan Rice 加入董事會。