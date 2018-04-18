蘋果面臨越來越難以解決的iPhone設計問題

為了縮小螢幕邊框與擴大螢幕尺寸，蘋果持續在 iPhone 設計上做變化，在 2016 年時移除了耳機插孔，而在 iPhone X 則是移除了 Home 鍵改用 Face ID 功能，但分析師指出，蘋果漸漸面臨瓶頸，手機設計能空出的空間已有限。

蘋果 (AAPL-US) 在 iPhone X 的設計上，已大幅縮小螢幕邊框尺寸，但仍因相機鏡頭、揚聲器與 3D 感測器，需要在螢幕上保留一小塊「瀏海」，但持續縮小螢幕邊框將會是未來趨勢。

Loup Ventures 的資深科技分析師 Gene Munster 表示，蘋果目前的 iPhone 設計，幾乎已沒有物件可以捨去。設計諮詢公司 Argodesign 的共同創辦人 Mark Rolston 指出，在現有技術的限制範圍內，最有可能的情況是，蘋果將繼續「一毫米一毫米」的縮小邊框，以便目前的感測器和相機仍能正常運作。

然而，真正能讓螢幕顯示有全新體驗的設計的秘訣，可能在於螢幕本身。最近的報導指出，蘋果正在測試曲面螢幕，以及非觸控式的感應手勢，如果能將運動傳感器嵌入螢幕中，則可減少傳感器對邊框空間的需求。

此外，蘋果正在製造與測試自己的 MicroLED 螢幕，這激起投資者的興趣，目前三星為蘋果 OLED 螢幕的供應商，若蘋果持續研發 MicroLED 螢幕，未來可能將該技術用於像 iPhone 的小型設備。

而 Rolston 指出，蘋果自行生產零件的舉動，代表著在現有的供應鏈情況下，蘋果已經盡可能的完成他們所能達成的創新設計。

傳聞蘋果將於 2018 年推出的新型 Apple AirPower，如同移除耳機插孔，轉向無線藍芽耳機的策略，蘋果未來有可能移除有線充電孔，全面轉向無線充電，但蘋果新聞網站的編輯 Jason Snell 指出，這樣可拿會對手機維修造成困難。

此外，Snell 認為，蘋果移除 Home 鍵，只是對按鈕宣戰的第一步，之後設計可能會往進一步移除其他按鍵的方向走，比如說移除側邊的按鈕，將控製音量大小的功能交給耳機執行，但這些都只是猜測，目前市場無法確定蘋果將使用哪些科技取代按鈕。

Snell 指出：「設備外部的按鈕或端口越少，公司對內部技術的改變就越自由」，舉例來說，iPhone 7 移除耳機插孔，因此能有空間置入更大的電池。

而蘋果測試曲面螢幕，以及非觸控式的感應手勢代表著，未來的 iPhone 可能不需要有觸控組件。然而，蘋果是一間極為秘密的公司，很難預測該公司何時會推出真正全螢幕的設備，而該公司專利之多，有些專利可能用永遠不會問世，所以無法預測設計計畫。

凱基證券的知名評果分析師郭明錤指出，2018 年蘋果可能會推出三款新手機，一款是 5.8 吋的 OLED 螢幕 iPhone X，一款是 6.5 英吋 OLED 螢幕的 iPhone X Plus，以及 6.1 吋 LCD 螢幕的 iPhone。