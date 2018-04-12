快買Netflix！大小摩喊加碼 高盛催買進 目標價上看360美元

高盛表示，雖然 Netflix (NFLX-US) 今年股價已經驚人大漲，但投資者應該趁該公司下週一公布財報前，買進 Netflix。

高盛將 Netflix 目標價自 315 美元提升至每股 360 美元，並重申對該影視串流網路公司股票的「買進」評級。高盛也預期 Netflix 會公布今年訂閱數成長超過預期。

高盛分析師 Heath Terry 週二向客戶表示，「我們持續相信，在內容強勁、新通路合作關係與是行銷投資的初步衝擊下，Netflix 可能公布第一季結果高於普遍預期。」

Netflix 股價週三上漲 1.9%，今年至週二漲幅達 55%，是 S&P 500 裡表現第三棒的個股。

Netflix 股價走勢圖

分析師預期，Netflix 第一季將增加 170 萬名國內訂閱戶以及 560 萬名國際訂閱戶，均高於其財測分別估計的 145 萬名和 490 萬名。

他也預期該公司今年國際訂閱戶增加 2180 萬名，高於華爾街普遍預期的 1960 萬名。

「在這季過後，我們持續相信，長期訂閱戶的成長和獲利率將超越目前的普遍預期，因為 Netflix 的訂閱戶基礎、分銷通路和內容藏庫均實現全球規模效益。」

摩根士丹利和摩根大同也在週二調升 Netflix 的股票目標價。

摩根士丹利看好為 Netflix 的國際市場，認為該公司證明有能力在新國家推出服務，可望讓公司有強勁成長，因此將股票目標價自 275 美元調升至 350 美元，並重申其「加碼」的股票評級。

摩根大通週二也預期該公司第一季獲利強勁，將目標價自 285 美元調升至 328 美元。

摩根士丹利分析師 Benjamin Swinburne 表示，「我們認為 Netflix 仍處於全球擴張的早期階段，雖然 Netflix 的舊市場仍留有許多機會，例如美國市場證實持續強勁成長，但亞洲可能是最大尚未觸碰的商機，也可能是最具挑戰的版圖。」

Swinburne 指出，在中國以外，全球寬頻家庭超過 6 億戶，Netflix 在這 6 億戶總市場中擁有約莫 1.2 億全球訂閱戶，他預期該公司的訂閱戶到 2028 年以前可以成長到 3 億戶以上。

「我們認為，股票表現高度依賴不斷擴大的全球會員規模。在美國和初步國際市場的成功，為成功進軍新市場鋪路，而規模效益可以讓 Netflix 利用內容投資並推升利潤。」