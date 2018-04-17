新台幣終結連4貶 央行看匯市震盪相對緩和

新台幣今 (17) 日終結連 4 貶值，終場兌一美元收在 29.362 元，升值 6.3 分，升幅 0.21%，匯銀人士指出，今日台北外匯經紀公司成交值收斂至一周低點，外資大逃殺疑慮大幅減緩；央行則表示，新台幣升值幅度相對韓元小，暗示新台幣仍處在動態穩定狀態，市場無須過於憂慮。

市場對外資動態霧裡看花，先是台股加權指數撐在月線之上，但新台幣悄悄貶值；在市場信心不安造成台股大跌逾百點之後，新台幣反而逆勢回升。

央行表示，新台幣今日升值 0.21%，小於韓元升 0.66%、歐元升 0.36%；而日圓、星元和泰銖升幅在 0.1-0.2% 間。

央行副總裁陳南光周四將赴立院外交及國防委員會備詢，根據其提交的書面資料來看，央行認為，由於台灣國際收支健全、經常帳持續順差、外匯存底充沛、政府部門幾無外債，且金融體系流動性充足，可承受資金外流能力相對佳，因此國際不確定因素對新台幣匯率的衝擊相對有限。

匯銀人士說明，從今日主要亞幣走勢來看，資金蠢動回流美元避風港的壓力逐漸緩和，不過，中國明日將在福建泉州外海舉行實彈射擊演習，不排除明日新台幣仍有趨貶壓力，短期仍以 29.5 元關卡作為觀察指標。

法人認為，外資與陸資今日賣超逾 92 億元，從匯市來看暫無明顯匯出跡象，日後是否會再投入股市抑或匯出，近 2 日的匯市走勢須密切注意。