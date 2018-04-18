紐約匯市─歐洲經濟數據令人失望 美元走高

美元週二走高，歐洲經濟數據令人失望，且缺少新的政治消息，有助拉抬美元。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數上漲 0.2% 至 89.640。

英鎊盤中觸及 1.4377 美元，創 2016 年 6 月英國脫歐以來高點。但隨後英鎊下跌至 1.4294 美元，紐約週一尾盤報 1.4338。

歐元下跌至 1.2340 美元，週一尾盤報 1.2381。

澳洲央行最近的會議記錄顯示，利率不變將維持一段時間。澳元下跌至 0.7767 美元，週一尾盤報 0.7782。

歐洲經濟數據令人失望，英鎊與歐元下跌，提供了美元進一步動能。英國公布 2 月工資成長 2.8%，小幅高於通貨膨脹率，但低於預估的成長 3%，英國央行 5 月升息可能性降低，英鎊受到壓力。德國 ZEW 4 月經濟信心指數下降，且低於預期，為歐元利空。

分析師說，美元兌主要外幣週二走高，但這並非美元氣氛改變，而是技術性反彈。

英國公布就業數據強勁，但工資成長偏低。分析師說，該數據不致阻止英國央行於 5 月 10 日會議中升息一碼，但因 CPI 數據溫和，預期年底前，英國央行可能維持利率不變。

經濟數據方面，美國公布 3 月新屋開工上升至年率 132 萬棟，分析師預估為 125.5 萬棟。

美國 3 月工業產能使用率上升至 78%，創三年高點。