王道銀行個人金融拚客戶數翻倍 目標再3年損益兩平

王道銀行 (2897-TW) 今 (16) 日舉行上市後首次法說會，王道銀行總經理楊錦裕表示，王道銀行去 (2017) 年 1 月從原台灣工業銀行改制為商業銀行，並在 3 月完成原生數位銀行轉型，展望今年，衝刺重點聚焦在個人金融業務，估計上半年客戶數可翻倍成長至 18.6 萬人，目標再 3 年達到損益兩平。

王道銀行去年稅後純益新台幣 10.72 億元，年減 34.8%，每股稅後純益 (EPS)0.45 元，主要受到建置個金事業，費用大幅增加，而旗下中華票券受到貨幣市場資金成本上揚、同業競價等影響，獲利衰退 17.3%，至於美國華信銀行也認列遞延所得稅資產減損約 230 萬美元，稅後純益 2.13 億元，年減 19.1%。

資產品質部分，王道銀行去年逾放比提高至 0.25%，主要受到復興航空影響授信開始列入逾期放款，導致逾放比上升，今年第 1 季已經收回，逾放比已降到 0.08%。

楊錦裕指出，王道銀行為原生數位銀行，投入 10 億元在硬體及 IT 人員等基礎建設，未來將會持續投注資金在個人金融事業，王道銀目前的目標在於擴大規模，估計擴大規模後，變動成本將不會再增加。

王道銀行去年成立至今，數位帳戶市占率 24%，今年 3 月再提高至 29.4%。王道銀行個人金融事業處執行長宋靖仁表示，今年目標上半年客戶數較去年底 9.4 萬翻倍至 18.6 萬；存款餘額估計從 55 億元提升到 92 億元，年增 68%；放款餘額則可望從 57 億上升至 78 億元，年增 38%。

至於王道銀行企業金融也維持 10% 以上的成長，今年授信資產預估增加 197 億元，達到 1933 億元，並持續加強開拓中大型企業客群；香港分行去年貢獻 1300 萬美元獲利，今年將持續開發本地客戶，建立穩定來源及良好放款品質，力拼成為台資銀行標竿，10 年內能和港資銀行較勁。

而法說會上也有法人關注王道銀行何時能達到損益兩平，對此，楊錦裕說，數位銀行是未來主流，剛開始投資開發相關硬體，未來拚的是擴大規模，若從去年 3 月 28 日王道銀行正式開幕當天起算，可望 4 年內達損益兩平，即再過三年可望損平，並符合董事會的期待。