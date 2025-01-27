輝達開盤前跌逾6% DeepSeek橫空出世恐成撼動美股的「黑天鵝」

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-01-27 16:30

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輝達 (NVDA-US) 股價周一 (27 日) 未開盤前大跌，跌幅一度達 6.5%，上周五股價已下跌 3.2%，周日晚間跌勢加劇。同樣大跌的還有台積電 ADR (TSM-US) 與亞洲時段開盤的日股晶片股。

分析師認為，主因是中國的 DeepSeek 公司推出了一款大型語言模型 (LLM)，這個模型聲稱能以較低的成本達到與 OpenAI 和 Meta(META-US) 等公司相近的性能，這引發了市場對人工智慧相關資本支出的質疑。

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上周，DeepSeek R1 大型語言模型的發布，聲稱能以比 ChatGPT 和 Meta 等競爭對手更少的預算實現類似的性能。

對資本支出的質疑

DeepSeek 的成功引發了人們的擔憂，即科技公司可能會採取更精簡、更具資本效率的人工智慧開發方法，從而減少對資料中心和高階人工智慧晶片的資本支出。這對輝達來說可能不是好消息，因為輝達的營收高度依賴於這些資本支出。

Yardeni Research 分析師認為，雖然主要科技公司可以從 DeepSeek 學習設計更便宜的人工智慧系統，但這「對輝達來說可能不是一個令人高興的發展」。這暗示著如果科技公司減少對高階晶片的支出，輝達的營收可能會受到影響。

儘管美國對中國的晶片產業實施嚴格的出口管制，但 DeepSeek 似乎仍然能夠取得技術上的進展，這加劇了市場的擔憂。JPMorgan 分析師認為，DeepSeek 的效率更多是來自於必要性，因為中國公司無法獲得美國的先進晶片技術。

華爾街反應

儘管 JPMorgan 分析師認為對更高人工智慧預算的擔憂是「過度的」，但市場仍然對 DeepSeek 的影響感到不安。華爾街的許多公司都預計本週將公佈季度財報，並預期將宣布增加人工智慧開發的資本支出，這使得市場對 DeepSeek 的影響更加敏感。

DeepSeek 的成功不僅對輝達構成威脅，也讓其他科技巨頭，如微軟 (MSFT-US)、Meta 和 Google (GOOGL-US) 的巨額資本支出受到質疑。分析師認為，如果這些公司可以利用 DeepSeek 的經驗來降低人工智慧的成本，這將減少其資本支出並提高利潤，但同時也可能減少對輝達產品的需求。