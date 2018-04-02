〈王道銀行展望〉駱錦明表態不會換純網銀執照 但歡迎外界來談合作

金管會擬開放 2 張純網路銀行執照，身為全台第一家原生數位銀行的王道銀行 (2897-TW) 董事長駱錦明今 (2) 日表示，王道銀已經是純網銀，不會換照，但是歡迎外界來談合作，對於投資或被投資都持開放態度。

網銀的業務還是啟蒙階段，有很多法令跟實際的操作，有實際的阻礙，所以有更多的業者加入網銀業務，相信主管機關對於未來法令的放鬆，能夠為網銀帶來更多創新業務的空間，這對網銀來講是加分。

網銀是新世代的趨勢潮流，過去客戶要辦銀行業務都必須親赴銀行櫃檯辦理，但網銀可以讓客戶在手機上就能辦理包括存放款、外幣、保險甚至繳稅，都不必到分行排隊，不管什麼時候都能直接搞定。

對於 LINE 有意來台設立純網銀，駱錦明表示，LINE 在台灣通路方面已經有相當的地位，一旦來台設立純網銀，倘若其利用既有的客戶來擴充業務的話，對台灣金融業的威脅恐將很大，但主管機關對於金融業「產、金分離」有堅持，將密切關注 LINE 來台設純網銀如何招徠客戶、以及可經營業務層面的發展為何。

媒體也關切，王道銀行是否換照？駱錦明表示，因為網路銀行本來就在商業銀行的模式裡，所以不會換照。但倘若外界來談合作，有好機會也會投資其他的純網銀，或是其他產業想投資王道銀，也持開放態度。

至於現在有與 LINE 或其他業者接觸嗎？駱錦明並未正面回應，僅表示：「這是商業機密，不方便透露，未來再談。」要等金管會把純網銀的設置辦法、業務內容等細節公布後，才能去研究未來走的方向。

針對網銀優勢，駱錦明表示，網銀因為沒有分行，可以把分行設置的經費、據點的租金或購買、分行人力成本都可以省下來，可以把這些節省的成本回饋客戶。舉例來說，最近王道銀行就推出活期美金利率達 2%，甚至比定存利率還高，就是把節省的成本回饋給客戶。

駱錦明也表示，王道銀行從去年開始轉型成商業銀行，在從事網路銀行所遭遇的困難點蠻多的，近期內擬與主管機關溝通，也把過去經驗可以提供給主管機關未來在設立網路銀行規章時可以參考。