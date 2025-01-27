DeepSeek效應出現 交易員擔心美國科技領導地位 那指期貨下挫

鉅亨網新聞中心 2025-01-27 13:40

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中國人工智慧新創公司 DeepSeek 周一 (27 日) 震撼了全球科技股，引發了人們對美國科技主導地位的質疑。

關於 DeepSeek 最新 AI 模型在性能較低的晶片上運行的成本效益的相關討論越來越多，這讓人對輝達 (NVDA-US) 等公司高估值的有效性產生了懷疑。DeepSeek 現在在蘋果公司 App Store 的下載排名，居中國區及美國首位。

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DeepSeek 模型的核心競爭力

DeepSeek 的 AI 模型被廣泛認為可與 OpenAI 和 Meta 的最新模型相匹敵。該模型由量化基金創辦人梁文鋒創立，其突出特點是：

成本效益高：該模型能夠在較低規格的晶片上運行，降低了開發和運行的成本。

透明度高：DeepSeek 的助手在處理使用者書面查詢或提示時，會顯示其工作和推理過程，這點受到了蘋果應用商店和 Google Play 商店用戶的好評。

競爭力強：該模型的性能足以與領先的美國科技公司相提並論。

市場反應

美國科技股因最新利空下跌，那斯達克 100 指數期貨一度下跌 1.9%，標準普爾 500 指數期貨也下跌 1%。

這反映了投資者對美國科技公司高估值和 AI 供應鏈的擔憂。主要的人工智慧晶片供應商 Advantest Corp. 在東京的股價下跌了 8.6%。數據中心股也受到影響，例如在新加坡上市的 Mapletree Industrial Trust 下跌了 3.6%。

香港恒生科技指數上漲 2%，部分原因是受農曆新年假期前市場情緒的推動。與 DeepSeek 有密切關聯的中國 AI 概念股，例如 Merit Interactive Co.，也出現了漲停。

投資者開始重新評估，認為最先進的人工智慧可能不需要更多的運算能力和能源。

對 AI 產業的潛在影響

新加坡 Aletheia Capital 消費者和網路主管 Nirgunan Tiruchelvam 表示，DeepSeek 產品「嚴重違背了『矽谷投入巨額資本和營運費用是應對 AI 趨勢的最合適方式』這一論點」。 「這使人們對投入人工智慧的大量資源產生了質疑。」

Capital.com 資深市場分析師 Kyle Rodda 表示，中國 DeepSeek 推出的更新版 AI 模型引發了人們對地緣政治風險的擔憂以及對美國科技股估值的質疑。羅達表示，「技術投資和人工智慧投資領域的『軍備競賽』已經發生了非常非常有趣的轉變，中國現在看起來是一個非常有力的競爭對手，而且可能引起川普政府的憤怒。」

DeepSeek 的發布引發了新的疑慮，挑戰了中國人工智慧技術落後美國多年的觀念。華盛頓的貿易限制使最先進的晶片無法落入中國手中，但 DeepSeek 的模型是使用易於訪問的開源技術構建的。