DeepSeek傳擁有5萬個輝達被禁晶片 恐引發美國調查
鉅亨網新聞中心 2025-01-27 15:40
據《CNBC》報導，Scale AI 執行長 Alexandr Wang 表示，過去十年來，美國可能在人工智慧競賽中一直領先中國，但在聖誕節那天，一切都改變了。
Scale AI 為 OpenAI、Google(GOOGL-US) 等主要人工智慧公司提供訓練資料。Wang 表示，DeepSeek 的 AI 大模型性能與美國頂尖模型相當，並認為這可能「改變一切」。他指出，過去十年美國可能在 AI 競賽中領先中國，但 DeepSeek 的出現可能打破這種局面。
Wang 認為，DeepSeek 可能擁有大量被禁止出口到中國的輝達 (NVDA-US) H100 GPU，並呼籲美國政府對此進行調查和管制。他表示， DeepSeek 的晶片數量可能超出外界預期，這直接挑戰了美國的出口管制政策。
Wang 表示，通用人工智慧 (AGI) 是個熱門話題，大概需要兩到四年的時間才能達到。
為了應對中國在 AI 領域的崛起，美國開始加大對國內 AI 基礎設施的投資。川普總統宣布與 OpenAI、Oracle(ORCL-US) 和 SoftBank 合作，共同投資數千億美元於美國 AI 基礎設施建設，此計畫名為「星際之門」。此外，馬斯克的 xAI 也在擴展其超級電腦，以訓練其 Grok AI 模型。
在此之前，美國商務部工業和安全域 (BIS) 修訂了《出口管制條例》，將包括智譜在內的中國實體列入實體清單。此舉旨在限制中國 AI 公司的發展，尤其是那些需要大量算力來訓練大模型的公司。
圖靈獎得主、Meta AI 首席科學家楊立昆認為，DeepSeek 的成功並非代表中國在 AI 方面超越美國，而是開源模型正在超越專有模型。這顯示美國對於 AI 技術發展路線的思考正在發生轉變。
OpenAI 財務長 Sarah Friar 認為，中美之間的 AI 競爭是真實存在的，雙方都在大力投資此領域。這表示美國的 AI 業界已經明確意識到來自中國的競爭壓力。
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