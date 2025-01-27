DeepSeek傳擁有5萬個輝達被禁晶片 恐引發美國調查

鉅亨網新聞中心 2025-01-27 15:40

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據《CNBC》報導，Scale AI 執行長 Alexandr Wang 表示，過去十年來，美國可能在人工智慧競賽中一直領先中國，但在聖誕節那天，一切都改變了。

Scale AI 為 OpenAI、Google(GOOGL-US) 等主要人工智慧公司提供訓練資料。Wang 表示，DeepSeek 的 AI 大模型性能與美國頂尖模型相當，並認為這可能「改變一切」。他指出，過去十年美國可能在 AI 競賽中領先中國，但 DeepSeek 的出現可能打破這種局面。

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Wang 認為，DeepSeek 可能擁有大量被禁止出口到中國的輝達 (NVDA-US) H100 GPU，並呼籲美國政府對此進行調查和管制。他表示， DeepSeek 的晶片數量可能超出外界預期，這直接挑戰了美國的出口管制政策。

Wang 表示，通用人工智慧 (AGI) 是個熱門話題，大概需要兩到四年的時間才能達到。

為了應對中國在 AI 領域的崛起，美國開始加大對國內 AI 基礎設施的投資。川普總統宣布與 OpenAI、Oracle(ORCL-US) 和 SoftBank 合作，共同投資數千億美元於美國 AI 基礎設施建設，此計畫名為「星際之門」。此外，馬斯克的 xAI 也在擴展其超級電腦，以訓練其 Grok AI 模型。

在此之前，美國商務部工業和安全域 (BIS) 修訂了《出口管制條例》，將包括智譜在內的中國實體列入實體清單。此舉旨在限制中國 AI 公司的發展，尤其是那些需要大量算力來訓練大模型的公司。

圖靈獎得主、Meta AI 首席科學家楊立昆認為，DeepSeek 的成功並非代表中國在 AI 方面超越美國，而是開源模型正在超越專有模型。這顯示美國對於 AI 技術發展路線的思考正在發生轉變。