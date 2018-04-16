大宇資引昆侖萬維入股協議終止 將另尋戰略投資者

大宇資 (6111-TW) 今 (16) 日宣布，先前中國昆侖萬維集團原將增資旗下子公司北京軟星，但該集團未能在期限內完成交割，為避免合作協議懸而未決，且影響其他潛在投資者洽談可能性，董事會決議自動解除與其增資協議，另尋其他投資者加入戰略性增資。

大宇資去年 11 月宣布，旗下子公司北京軟星將由昆侖萬維集團戰略性增資 10 億元，增資完成後，昆侖萬維集團將取得北京軟星 51% 的股權，大宇資持股則降至 49%，預估約有 6.7 億元的投資利益，原先預計今年第 1 季可入帳，但其為權益法認列，將實現帳面評估利益，而非實際現金回流，該筆資金將投入北京軟星旗下品牌產品的研發。

當時，大宇資董事長凃俊光也說，未來將引進更多戰略投資夥伴，且大宇資對北京軟星的持股，不排除降至 20% 以下，並走向資本市場朝 IPO 發展。

不料，今日卻傳出由於昆侖萬維集團未能在協議期限內完成交割，大宇資宣布，為了避免該合作協議懸而未決，且影響其他潛在投資者洽談合作的可能性，董事會已決議解除與昆侖萬維集團增資協議，該投資協議將自動終止。

另一方面，大宇資說明，與昆侖萬維的增資合作協議終止後，將另尋其他投資者，盼能藉由戰略性增資，增強北京軟星研發力與自製產品營運能力，建立「原廠開發、原廠營運」的一體化模式。