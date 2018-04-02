〈王道銀行展望〉去年授信餘額創歷史新高 三大子公司也全數獲利

王道銀行 (2897-TW) 去(2017)年 1 月正式從台灣工業銀行轉制商銀，3 月推動個人金融商品上線，5 月掛牌上市，全年稅後純益 10.7 億元、每股稅後純益(EPS)0.45 元，授信餘額 1792 億元、創歷史新高。而集團各子公司包括華票、美國華信銀行、台駿國際租賃公司也全數獲利。

王道銀行 (O-Bank) 集團去年全集團淨收益較前一年成長，達新台幣 79.1 億元，集團總資產約新台幣 5406 億元；其中，母公司王道商業銀行自 2017 年一月由台灣工業銀行轉型成商銀後，正式跨足個人金融領域，成為台灣第一家原生數位銀行，2017 年淨收益持續成長，達約新台幣 45.1 億元，同時，王道銀行授信餘額再創歷史新高，達新台幣 1792 億元，扣除轉制商銀的各項投資與建置費用，稅前盈餘約為新台幣 12.3 億元，稅後純益則為 10.7 億元，每股稅後純益為 0.45 元。

駱錦明表示，王道銀行 2017 年亦獲得多項獎項的肯定，包括獲得知名 IT 研究機構 Gartner 頒發年度最高榮譽「亞太區最佳數位金融大獎」、「最佳創新數位商業模式獎」，以及台灣永續能源基金會「企業永續報告獎」金融業類金獎殊榮，更成為台灣第一家通過 B 型企業認證的上市公司與金融業者。

在集團關係企業的部分，各子公司也全數獲利，其中，中華票券 2017 年稅後純益約新台幣 13.5 億元，美國華信銀行稅後純益約新台幣 2.3 億元，而台駿國際租賃公司的績效表現相當亮眼，稅後純益達約新台幣 2 億元。