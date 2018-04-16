德國經濟部長警告汽車業：必須電動化 否則沒未來

北京時間16日路透社稱，德國經濟部長阿爾特邁爾(Peter Altmaier)周一接受當地報紙采訪時稱，德國汽車工業必須大力投資于電動汽車技術，并在歐洲開發電池生産設施，以跟上全球競争對手的步伐。

阿爾特邁爾接受德國《圖片報》采訪時稱，汽車制造商需要在電動汽車技術上投入“數百億”資金，并且表示，他不理解為什麽這些公司在這一問題上如此猶豫不決。

他表示，德國也需要在電池生産上進行投資，未來電動汽車將需要數以百萬計的電池，這將給企業帶來豐厚利潤。

他表示：“否則我們將不得不接受，大部分附加值將在亞洲或美國生産，而不是在這裡，由我們來創造。”

德國汽車行業為該國貢獻了大約80萬個工作崗位，但其聲譽因為2015年大衆汽車尾氣排放作弊醜聞而受到嚴重損害。

為幫助降低污染和避免對柴油車實行全面禁令，大衆、戴姆勒等德國汽車廠商已加快開發電動汽車。

阿爾特邁爾表示，德國汽車廠商需要開發一款續航裡程至少與特斯拉相似，但價格更便宜的車型，并應緻力于開發一個世界上最好的自動駕駛汽車信息技術平台。德國企業還應與其他歐洲公司合作，開發一個歐洲的電池生産系統。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)